Alan Walker將來台演出！同台「日本國民女團」卡司超強

記者盧薇淩／台北報導

第14屆KKBOX風雲榜將於明年1月26日登場，繼首波卡司SUPER JUNIOR後，20日再公布第二波開唱歌手，包含年僅21歲的電音才子ALAN WALKER，及日本國民女團乃木坂46、畢書盡、八三夭，屆時將在風雲榜上登場，令粉絲相當期待。►更多【KKBOX風雲榜】相關新聞

▲ALAN WALKER和乃木坂46將在KKBOX開唱。（圖／KKBOX)

ALAN WALKER堪稱西洋樂壇的「覆面系天才DJ」，15歲時憑編曲軟體做音樂，18歲時以神曲《Faded》爆紅，創下YouTube點閱率21億的驚人成績，在KKBOX至今仍雄踞西洋單曲榜前十名。至於日本國民女團乃木坂46今年發行 3 張單曲皆突破百萬銷量、一連舉辦10 場夏季巡迴演唱會，演唱會國內動員超過 50 萬人，站穩日本女子天團地位，兩組人馬將同台開唱，令人期待。

▲八三夭五度登上KKBOX。（圖／KKBOX)



超人氣唱將Bii畢書盡成績非凡，第五張專輯《Bii Your Light》勢如破竹，今年雖僅發表數位單曲，但單曲《聊傷》連續4周拿下KKBOX「華語新歌週榜」TOP 10，並攻入 2018 華語百大單曲，而這也是他第五度登上KKBOX風雲榜舞台，他求新求變，是不可多得的樂壇資優生；另外還有從年初擔任KKBOX 風雲之星活動大使的八三夭，也順勢宣佈明年將在3月23日首攻高雄巨蛋，但在這之前，八三夭將會率先登上KKBOX風雲榜舞台。

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