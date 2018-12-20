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林子閎水中初吻被奪！　鍾瑶親太猛「差點叫救護車」

記者李欣容／綜合報導

鍾瑶在《艾蜜麗的五件事》甩掉查男友後，和林子閎的曖昧情逐漸浮出水面，為了救溺水的林子閎，鍾瑶獻出水中「螢幕初吻」，且拍攝時林子閎不慎被水嗆到，讓鍾瑶嚇歪。

▲▼鍾瑶、林子閎拍攝水中吻戲畫面唯美。（圖／東森提供）

▲鍾瑶、林子閎拍攝水中吻戲畫面唯美。（圖／東森提供）

鍾瑶和林子閎在水中相吻，為求畫面唯美、浪漫，兩人吃足苦頭，若在水中過久，需要吐氣而冒出小氣泡畫面就不夠唯美，導演不斷要求重來，不斷憋氣、出水、入水，林子閎還不小心被水嗆到，「水直接灌進我的鼻孔到嘴巴，所以拍攝時我基本上是真的溺水了！」

▲▼鍾瑶、林子閎拍攝水中吻戲畫面唯美。（圖／東森提供）

▲林子閎差點真的溺水。（圖／東森提供）

鍾瑶則說：「第一顆鏡頭我把氣吐過去的時候，因為氣吐得太多，林子閎真的狠狠被嗆了好大一口，真的有溺水窒息的感覺，但下一顆鏡頭他馬上把嘴巴閉緊，不然真的要叫救護車了。」

▲▼鍾瑶、林子閎拍攝水中吻戲畫面唯美。（圖／東森提供）

▲林子閎英雄救美，喊卡卻變搞笑片。（圖／東森提供）

林子閎在劇中暗戀鍾瑶多年，當鍾瑶遇到危險時，他領著一票壯漢替女方解圍展現男友力，事實上，拍攝現場卻被林子閎拍成搞笑片，「因為這場戲的重點是一開始的帥氣出場，所以我每次導演喊卡前就一直加戲，假裝發紅包呀、謝謝臨演大哥呀、或是請兄弟吃熱炒等等，還拿球棒、跳舞甚麼都來了。」林子閎的「臨場發揮」更硬是讓每一個鏡頭都換了一個哏，引起全劇組不斷大笑。

▲▼鍾瑶、林子閎拍攝水中吻戲畫面唯美。（圖／東森提供）

▲鍾瑶受困，林子閎帶朋友英雄救美。（圖／東森提供）

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關鍵字

鍾瑶, 林子閎, 艾蜜麗的五件事

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