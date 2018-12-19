MAMA精彩回顧 鎖定《韓國阿拉唷》拿週邊好禮

娛樂中心／綜合報導

年度最具話題性的韓國音樂頒獎典禮「Mnet亞洲音樂大賞」(簡稱MAMA)〉最終場在香港順利結束，在典禮中又產生了不少新的超夯話題以及看點，本週《阿拉唷》將帶您一起回顧MAMA最後一站的大小事，11月20日下午五點記得鎖定直播，還有機會獲得MAMA的相關週邊喔！

▲宋仲基擔任MAMA香港場主持人。（圖／記者謝婷婷攝）

最後一站香港場的典禮宋仲基二度擔任住持人，BTS防彈少年團、TWICE為這次MAMA最大贏家成為重要看點之外，最終站甚至邀請了Angelababy來擔任頒獎嘉賓，JJ林俊傑更是獲得最佳亞洲藝人的殊榮，典禮中多組精采絕倫的演出也讓粉絲們參與了一場視聽覺雙重享受的音樂盛會，本週《阿拉唷》將帶您一同回顧這場經典的頒獎典禮！11月20日下午五點記得鎖定《韓國阿拉唷》的直播！

▲珍娜傑克森發表得獎感言。（圖／CJ E&M提供）



《韓國阿拉唷》本週由主持人溫妮、姜勳帶領大家一起討論與韓國有關的大小事，除了有最新的韓流娛樂新聞以外，更徵求各大粉絲團團長、後援會會長以及幕後相關工作人員上節目，想安麗愛豆們的粉絲們一起來上節目吧！

每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

►播吧直播網址：boba.ettoday.net/videonews/127665