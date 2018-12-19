呂紹嘉將於2020年卸任NSO總監

▲ 呂紹嘉將於2020年卸任NSO總監職務 。（圖／NSO提供）

記者蘇位榮／台北報導

國家交響樂團（NSO）音樂總監呂紹嘉今（19日）宣布，他在NSO的任期至2020年止，將不再與NSO續約，他表示，這個決定是經過深思熟慮，他執掌交響樂團10年已經足夠，需要休息，並無任何其他原因，提早宣布是希望NSO能有足夠時間找到理想的繼任人選，而他也會珍惜接下來的每一場音樂會。

2018年為美國作曲家李奧納德．伯恩斯坦百歲誕辰，全球各地接連舉辦伯恩斯坦百年誕辰紀念音樂會，台灣國家交響樂團（NSO）也不缺席，剛結束美國巡演的NSO這個月將舉辦《美國春秋》音樂會，由音樂總監呂紹嘉親自帶領，12月21日於臺北國家音樂廳與12月22日於高雄衛武營音樂廳的《美國春秋》，與台灣當代首屈一指的小提琴家林昭亮合作演出伯恩斯坦《柏拉圖對話錄》小夜曲；同場曲目還包括伯恩斯坦《憨第德》序曲、科普蘭《阿帕拉契之春》以及蓋希文《波吉與貝絲》交響圖畫。

12月31日NSO歲末音樂會《搖擺美國》則邀請台灣年輕音樂家─鋼琴家嚴俊傑與小提琴家林品任，分別與NSO合作演出蓋希文《藍色狂想曲》與蓋希文/馬可夫《波吉狂想曲》，演出曲目尚有伯恩斯坦《錦城春色》三首舞曲、蓋希文《一個美國人在巴黎》、《甜姐兒序曲》以及伯恩斯坦的嬉遊曲。

呂紹嘉表示，伯恩斯坦是一位一流的音樂家，更是天才，但他所寫的作品沒有得到重視，此次《美國春秋》音樂會，NSO除演奏《柏拉圖對話錄》小夜曲外，同場曲目還有伯恩斯坦的《憨第德》序曲、科普蘭《阿帕拉契之春》以及蓋希文《波吉與貝絲》。

呂紹嘉於2010年回台接掌NSO音樂總監，在團隊齊心戮力下，無論在曲目、演奏、推廣各方面，都讓NSO締造出讓人刮目相看的亮麗成績。初上任時的呂總監曾說：「只有以高品質、感動人的音樂會，才能吸引住聽眾，建立起樂團與樂迷間的信賴感，最終成為互相支持的夥伴。這種良性循環一旦建立，台灣的音樂環境必定就蓬勃起來！」八年後的今日，在透過每個樂季廣博精深的樂曲演出及多次成功的國外巡演，NSO樂團已琢磨出自信細膩與深刻撼人的音樂表現，呂總監一步一腳印的實踐「在古典音樂世界中建立起自己的主體性及信心」的信念。

呂紹嘉說：「對我而言，指揮生涯是外現與內省、動勢與靜觀的交錯與平衡，目的就是追求音樂的真諦。經過十年的耕耘，我已盡力做出心中所想，也得到很多的回饋，心存感謝，接下來想過一段較有自己時間的日子。而在我長達十年的帶領之後，來一位不同風格的音樂總監，對這個潛力無窮的樂團而言，是好事。」