ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

呂紹嘉將於2020年卸任NSO總監

▲▼ 呂紹嘉 。（圖／NSO提供）

▲ 呂紹嘉將於2020年卸任NSO總監職務 。（圖／NSO提供）

記者蘇位榮／台北報導

國家交響樂團（NSO）音樂總監呂紹嘉今（19日）宣布，他在NSO的任期至2020年止，將不再與NSO續約，他表示，這個決定是經過深思熟慮，他執掌交響樂團10年已經足夠，需要休息，並無任何其他原因，提早宣布是希望NSO能有足夠時間找到理想的繼任人選，而他也會珍惜接下來的每一場音樂會。

2018年為美國作曲家李奧納德．伯恩斯坦百歲誕辰，全球各地接連舉辦伯恩斯坦百年誕辰紀念音樂會，台灣國家交響樂團（NSO）也不缺席，剛結束美國巡演的NSO這個月將舉辦《美國春秋》音樂會，由音樂總監呂紹嘉親自帶領，12月21日於臺北國家音樂廳與12月22日於高雄衛武營音樂廳的《美國春秋》，與台灣當代首屈一指的小提琴家林昭亮合作演出伯恩斯坦《柏拉圖對話錄》小夜曲；同場曲目還包括伯恩斯坦《憨第德》序曲、科普蘭《阿帕拉契之春》以及蓋希文《波吉與貝絲》交響圖畫。

12月31日NSO歲末音樂會《搖擺美國》則邀請台灣年輕音樂家─鋼琴家嚴俊傑與小提琴家林品任，分別與NSO合作演出蓋希文《藍色狂想曲》與蓋希文/馬可夫《波吉狂想曲》，演出曲目尚有伯恩斯坦《錦城春色》三首舞曲、蓋希文《一個美國人在巴黎》、《甜姐兒序曲》以及伯恩斯坦的嬉遊曲。

呂紹嘉表示，伯恩斯坦是一位一流的音樂家，更是天才，但他所寫的作品沒有得到重視，此次《美國春秋》音樂會，NSO除演奏《柏拉圖對話錄》小夜曲外，同場曲目還有伯恩斯坦的《憨第德》序曲、科普蘭《阿帕拉契之春》以及蓋希文《波吉與貝絲》。

呂紹嘉於2010年回台接掌NSO音樂總監，在團隊齊心戮力下，無論在曲目、演奏、推廣各方面，都讓NSO締造出讓人刮目相看的亮麗成績。初上任時的呂總監曾說：「只有以高品質、感動人的音樂會，才能吸引住聽眾，建立起樂團與樂迷間的信賴感，最終成為互相支持的夥伴。這種良性循環一旦建立，台灣的音樂環境必定就蓬勃起來！」八年後的今日，在透過每個樂季廣博精深的樂曲演出及多次成功的國外巡演，NSO樂團已琢磨出自信細膩與深刻撼人的音樂表現，呂總監一步一腳印的實踐「在古典音樂世界中建立起自己的主體性及信心」的信念。

呂紹嘉說：「對我而言，指揮生涯是外現與內省、動勢與靜觀的交錯與平衡，目的就是追求音樂的真諦。經過十年的耕耘，我已盡力做出心中所想，也得到很多的回饋，心存感謝，接下來想過一段較有自己時間的日子。而在我長達十年的帶領之後，來一位不同風格的音樂總監，對這個潛力無窮的樂團而言，是好事。」

恭喜！楊謹華登記結婚了　嫁「交往2年石油富商」

推薦閱讀

陳德烈甜讚：我女友非常漂亮！　陳咏彤10年前就是人氣網紅

真實版《比悲傷》！男罹癌忍痛分手　前女友現在嫁人了

邪門！她烏鴉嘴呆問：這塊鐵滾下來會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽道歉：真的累了！　TWICE被挖出「集體累垮倒地」

小鬼穩交3年噴綠光！　趁他出國…妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr

《星光》歌手消失5年「當爸了」　認祕婚：女兒今滿月！

快訊／陳德烈求婚成功！　單膝下跪…「無雙樂團」女友點頭了

小鬼噤聲5hr…終於鬆口「和妞妞關係」！　網幫QQ：超有風度

咘咘在峇里島婚禮上大哭　修杰楷笑曝「真實原因」

半年前喊「沒人愛比死還慘」　謝霆鋒82歲爸復合33歲女友！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

陳德烈甜讚：我女友非常漂亮！　陳咏彤10年前就是人氣網紅

真實版《比悲傷》！男罹癌忍痛分手　前女友現在嫁人了

邪門！她烏鴉嘴呆問：這塊鐵滾下來會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽道歉：真的累了！　TWICE被挖出「集體累垮倒地」

小鬼穩交3年噴綠光！　趁他出國…妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr

《星光》歌手消失5年「當爸了」　認祕婚：女兒今滿月！

快訊／陳德烈求婚成功！　單膝下跪…「無雙樂團」女友點頭了

小鬼噤聲5hr…終於鬆口「和妞妞關係」！　網幫QQ：超有風度

咘咘在峇里島婚禮上大哭　修杰楷笑曝「真實原因」

半年前喊「沒人愛比死還慘」　謝霆鋒82歲爸復合33歲女友！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

呂紹嘉, NSO, 總監, 搖擺美國, 林昭亮

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟
  2. 斷開胡睿兒..楊琳月收銳減！單飛後消瘦15KG「瘦一圈照」曝光
  3. 半年前喊「沒人愛比死還慘」　謝霆鋒82歲爸復合33歲女友！
  4. 布魯克林官宣！　「手摸新歡翹臀」認愛…繼超殺女後IG首放閃
  5. 《星空》林暉閔長大變了！新戲成兇狠壞囝仔當街砍人
  6. 雷／《男朋友》朴寶劍愛上她虐慘　遭上層霸凌逼哭粉絲
  7. 《延禧》PK掉《如懿》　夯衝愛奇藝台灣2018陸劇冠軍
  8. 痛毆女友！蔣勁夫爆被日警二度逮捕　「接受最長20天調查」
  9. 《阿拉丁》真人版「神燈精靈」造型曝光！網驚呆：不是藍的？
  10. 張鈞甯曝《如懿》拍攝內幕！娘娘們聊天「霍建華躲遠遠」

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366