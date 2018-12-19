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快訊／ 郭富城又當爸了！　認了嫩妻懷二胎「會陪入產房」

記者傅家妤／綜合報導

天王郭富城又當爸爸了！郭富城19日出席活動時，向媒體報喜坦言，老婆方媛已經懷有二胎，「完成三年抱兩，十分開心！」

▲▼郭富城女兒正面照。（圖／翻攝自IG／方媛）

▲郭富城又當爸爸了。（圖／翻攝自IG／方媛）

根據香港媒體報導，郭富城在活動上終於鬆口，自己真的再度當爸爸了，老婆方媛已經懷孕，但是目前仍不知道寶寶性別，後來被問及這次是否會陪老婆進入產房時，他表示因為之前女兒出生時，剛好電話不見，因此錯過了陪入產房的時機，「這次會儘量安排進去產房。」

▲▼郭富城代言老協珍。（圖／記者張一中攝）

▲郭富城先前在台出席活動時，曾預告會在新年與大家分享好消息。（圖／記者張一中攝）

事實上，郭富城先前就多次被傳出造人成功，即將二度當爸爸，但是每每出席活動被問及此事時，從不正面回應，僅表示有好消息會主動分享，直到11月底出席活動，再次被問及二胎傳聞才鬆口，正面回應：「現在還不能說，但是快了，遲一些會親自公布。」事隔兩天他來台替代言品牌站台時，也表示「過年有碰到大家，再跟你們分享好消息。」現在新年雖然還未到，但是他已經預先報喜，大家也為他感到開心不已。

▲▼郭富城女兒正面照。（圖／翻攝自IG／方媛）

▲方媛曾表示追生男孩。（圖／翻攝自IG／方媛）

事實上，郭富城過去曾多次表示自己喜歡多人的家庭，希望可以為家裡多添幾個新成員，至於二胎想要男生還是女生，他則表示都喜歡。而老婆方媛2017年9月剛生下女兒Chantelle復出時，曾坦言會拼生二胎，並且希望是個男孩，但一切仍要看上天安排，不會刻意非要生到兒子，認為有計畫再生小朋友會更好。

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