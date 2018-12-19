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以為要合照…春風「都已經放下筷子」！　粉絲轉頭邀「女員工」糗了

記者潘慧中／綜合報導

本土饒舌團體「玖壹壹」以獨特的台氏曲風大受歡迎，身為團長的春風個性直率，不時會分享生活點滴，如果是忠實粉絲的話，應該常能看到他和一名女員工的搞笑互動，意外促成對方爆紅、近日更受邀上節目，同行的他笑說：「我還載她！」逗得全場哈哈大笑。

▲▼春風以為粉絲要合照糗了（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼春風以為粉絲要合照糗了（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼春風以為粉絲要合照糗了（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲「菸酒拉」常出現在春風的IG。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

「菸酒拉」最近上《綜藝大熱門》，主持人Lulu（黃路梓茵）一看到她就興奮地說：「終於看到妳本人了！她一直出現在春風的IG，最厭世的員工！她就是一個可以隨時隨地幹譙老闆的員工！」

▲▼春風以為粉絲要合照糗了（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲Lulu見到「菸酒拉」本尊很興奮。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

進一步了解發現，「菸酒拉」在公司擔任平面設計和發行的工作，除了身負重任，在粉絲圈也小有名氣，有次公司外出聚餐，春風看到有粉絲上前、本來已經放下筷子，怎料對方是要求和她合照，可說是搶盡老闆的明星光環。

▲▼春風以為粉絲要合照糗了（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼「菸酒拉」搶盡春風的明星光環。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼春風以為粉絲要合照糗了（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

有趣的是，「菸酒拉」爆料春風曾「教」員工一起偷懶，打電動、看球賽樣樣來，不小心被另一位老闆發現，害所有人都被老闆罵，「然後他就躲起來假裝沒有他的事，就說他不是主使者這樣。」吳宗憲聽了則開玩笑說：「你們這家公司還能撐下去也很不簡單。」

▲▼春風以為粉絲要合照糗了（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲「菸酒拉」曝春風怪癖。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

被問到春風的獨特怪癖，「菸酒拉」透露對方有很嚴重的潔癖，不只隨身攜帶牙線和濕紙巾，Lulu一聽到「濕紙巾」這個關鍵字馬上聯想到吳宗憲：「憲哥最痛恨的！」意外曝光憲哥會對濕紙巾過敏一事。大家這才知道春風進公司的第一件事就是掃地和倒垃圾，「菸酒拉」再被問到認為老闆是怎麼樣的人，她則表示對方只是看起來很兇，人其實很好。

▲春風陪「菸酒拉」上通告片段約在38：24分。（影／取自YouTube／我愛大熱門）

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