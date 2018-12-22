【影評】《蜘蛛人：新宇宙》　不可錯過的電影體驗

圖文／鏡週刊

驚豔、嘆服、酣暢淋漓。不只是最好的蜘蛛人電影，也超越了超級英雄電影。

追著超英電影的續集前傳外傳，已成為日漸麻木的例行公事，或也有激爽的時刻，但時間久了，多數都面目模糊。《蜘蛛人：新宇宙》除了超級英雄，還是動畫片，還能有多少新把戲空間呢？未料卻是令人驚訝的重大例外。

這是新的蜘蛛人故事，初登場的少年邁爾斯獲得超能力，摸索著適應這個身分，也在此時，多重宇宙被旋開，包括彼得帕克在內的一干平行時空的蜘蛛人掉到當代紐約，他們一起對抗金霸王，才能關閉對撞機，重回各自宇宙。

情節聽起來還是那些元素的排列組合，然而，除了將「多重宇宙」這個設定玩到眼花繚亂，電影最令人屏息的倒是形式的聰明巧妙。作為動畫片，《新宇宙》已不是拿來和《超人特攻隊》《無敵破壞王》《樂高玩電影》比較，觀影過程給我的震撼更接近《盜夢偵探》《攻殼機動隊》《與巴席爾跳華爾滋》等經典作品，原創的影像不只提高了動畫的標準，甚至挑戰了「電影可以怎麼樣」。

《蜘蛛人：新宇宙》還是很美式的，也很專注要在蜘蛛人主題上發揮，這很可惜，因為花上相當篇幅去延續既定的設定，大大浪費了創新而強大的動畫，而「每個人都可以是蜘蛛人」的母題也並無新奇。

平行宇宙的蜘蛛人共聚一堂的奇景，頗有《一級玩家》的窩心趣味，尼可拉斯凱吉的配音是影迷的驚喜。電影像場2小時不踩煞車的飛馳，以令人陶醉的節奏，將漫畫、電玩、塗鴉、科幻等元素也融合進來。儘管炫技愛玩的氣質讓兩個小時看下來有些審美疲勞，但仍是絕不可錯過的大銀幕體驗。

89分 導演：鮑勃伯斯切帝、彼得瑞塞、羅德尼羅斯曼

配音：海莉史坦菲德、尼可拉斯凱吉

片長：117分鐘

級別：普遍級

上映日期：12月13日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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