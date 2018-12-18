「閃電俠」葛蘭特格斯汀結婚了　網友心碎：要幸福喔！

▲葛蘭特格斯汀。（圖／翻攝自Robert Stein IG）



記者許瑞麟／綜合報導

「閃電俠」葛蘭特格斯汀（Grant Gustin）結婚了！現年28歲的他15日和30歲的馬來西亞籍女友LA Thoma步上紅毯，許多明星皆出席獻上祝福。

葛蘭特2017年4月和LA Thoma訂婚，交往至今2年多，女方為物理治療師，小倆口自從公開戀情後，便經常在社群網站上分享放閃照，他的經紀人證實喜訊，「這是一場和家人、朋友一起分享的最美儀式，看到他們在親友包圍下，充滿愛地在一起，真是令人開心，希望他們一生有滿滿的愛和幸福，他們很幸運能和彼此度過接下來的人生。」

▲經紀人分享葛蘭特格斯汀婚禮照片。（圖／翻攝自Robert Stein IG）



婚禮當天星光熠熠，賓客包括主演《女超人》的梅利莎拜諾伊斯特（Melissa Benoist）和克里斯伍德（Chris Wood），以及戴維德迪格斯（Daveed Diggs）、Taylor Trensch、Adam Kaplan、Jared Loftin等百老匯演員。

葛蘭特格斯汀過去曾演出《歡樂合唱團》（Glee），2013年開始加入CW電視綠箭宇宙，飾演「閃電俠」貝瑞艾倫，演藝聲勢攀上巔峰，《綠箭俠》、《閃電俠》、《女超人》皆能看到他身影，擁有185公分的挺拔身材和帥氣臉蛋，如今升格當人夫，粉絲雖然心碎，但也紛紛在IG留言獻上祝福。

▼葛蘭特格斯汀瘋狂放閃。（圖／翻攝自葛蘭特格斯汀、LA ThomaIG）

