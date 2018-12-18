ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「閃電俠」葛蘭特格斯汀結婚了　網友心碎：要幸福喔！

「閃電俠」葛蘭特格斯汀（Grant Gustin）結婚。（圖／翻攝自葛蘭特格斯汀IG）

▲葛蘭特格斯汀。（圖／翻攝自Robert Stein IG）

記者許瑞麟／綜合報導

「閃電俠」葛蘭特格斯汀（Grant Gustin）結婚了！現年28歲的他15日和30歲的馬來西亞籍女友LA Thoma步上紅毯，許多明星皆出席獻上祝福。

葛蘭特2017年4月和LA Thoma訂婚，交往至今2年多，女方為物理治療師，小倆口自從公開戀情後，便經常在社群網站上分享放閃照，他的經紀人證實喜訊，「這是一場和家人、朋友一起分享的最美儀式，看到他們在親友包圍下，充滿愛地在一起，真是令人開心，希望他們一生有滿滿的愛和幸福，他們很幸運能和彼此度過接下來的人生。」

「閃電俠」葛蘭特格斯汀（Grant Gustin）結婚。（圖／翻攝自Robert Stein IG）

▲經紀人分享葛蘭特格斯汀婚禮照片。（圖／翻攝自Robert Stein IG）

婚禮當天星光熠熠，賓客包括主演《女超人》的梅利莎拜諾伊斯特（Melissa Benoist）和克里斯伍德（Chris Wood），以及戴維德迪格斯（Daveed Diggs）、Taylor Trensch、Adam Kaplan、Jared Loftin等百老匯演員。

葛蘭特格斯汀過去曾演出《歡樂合唱團》（Glee），2013年開始加入CW電視綠箭宇宙，飾演「閃電俠」貝瑞艾倫，演藝聲勢攀上巔峰，《綠箭俠》、《閃電俠》、《女超人》皆能看到他身影，擁有185公分的挺拔身材和帥氣臉蛋，如今升格當人夫，粉絲雖然心碎，但也紛紛在IG留言獻上祝福。

▼葛蘭特格斯汀瘋狂放閃。（圖／翻攝自葛蘭特格斯汀、LA ThomaIG）

「閃電俠」葛蘭特格斯汀（Grant Gustin）結婚。（圖／翻攝自LA Thoma IG）

「閃電俠」葛蘭特格斯汀（Grant Gustin）結婚。（圖／翻攝自LA Thoma IG）

「閃電俠」葛蘭特格斯汀（Grant Gustin）結婚。（圖／翻攝自葛蘭特格斯汀IG）

推薦閱讀

「水行俠」傑森摩莫亞：亨利卡維爾還會演超人，百分之百！

除了新女神安柏赫德…　她也演過《水行俠》梅拉！

裘莉告訴兒子「爸爸不想領養你」　小布父子關係破裂！

《安娜貝爾3》殺青了！　華倫夫婦回歸打「最強鬼娃」

山寨版鋼鐵人《機甲戰神孫悟空》引網友怒火：別毀了我的漫威

李奧納多歸還奧斯卡小金人！　原來「那不是他的獎座」

《復仇》情侶檔結婚了！　女主角曾和美國隊長親親引暴動

2年內看不到這3個漫威角色　秘密條款曝光！

《蜘蛛人：新宇宙》2個片尾彩蛋！　漫威大咖出場讓全影廳噴淚

網讚溫子仁《水行俠》救了DC　他本來有機會拍漫威英雄片

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！　「沙拉油注入全臉」9年無法閉眼…毀容前美照曝光

媽已經子宮下垂…法拉利孝子自責「還牽連她」 廖人帥求肉搜： 想盡心意

蕭敬騰累垮跪求：以後封mic！　「這個地區」恐成最後演出

解惑／《比悲傷》破億憑什麼？PTT「狂刷負評」　卻忘了關鍵4大原因

張學友演唱會「8排26號座位」永遠空著！　背後原因鼻酸：留給天堂的她

館長10分鐘回應洗白孫安佐！　「台灣很多年輕人喪盡天良又垃圾」

鐘鉉離開一年了！　SHINee「18日0點0分」發47秒影片：永遠愛你

咘咘「綁包頭露甜笑」近照曝光！　網看傻：還以為賈靜雯

館長下戰帖孫安佐：我沒死之前，等你超越！　「215字暖心回應」吸9千人淚讚

蘇有朋、趙薇都瘋了！搶和「神級國際巨星」合照嗨爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

閃電俠, 葛蘭特格斯汀, Grant Gustin, LA Thoma

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 他最熟悉「王心凌的身體」　繼《心電心》後等9年合作了！
  2. 李懿苦練彭佳慧成名曲　陳國華「聽完她歌聲」無言了
  3. 女星夜遊險撞鬼…出發後友人敏感體質「起反應」
  4. 下大雪4台灣旅客半夜沒房住！　吳宗憲「主動加床」邀他們一起睡
  5. 老公FB忘登出「想去休息嗎」抓包偷情私訊！　她卻心軟了：他很可憐
  6. 《水行俠》反派會加入自殺突擊隊！　「原著洩密」演員回應了
  7. 終於來了！頑童首次登《紅白》演出：2019一起幹大事
  8. 泰民牛奶肌的秘密就是吃這道！3間和鐘鉉一起嗑的豬腳店科普
  9. Key的手機一直存著他的影片⋯　「鐘鉉最溫柔笑容」逼哭粉
  10. AV男優主動私訊約見面　女高中生傻傻答應反被逼下海拍片

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366