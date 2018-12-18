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古代《屍速》！皇帝變殭屍、村莊淪陷　朱智勳殺出血路砍活屍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓暢銷電影《屍速列車》崛起一陣「喪屍」風潮，Netflix再接再厲，砸下重金製作《李屍朝鮮》活屍古裝，由朱智勳、柳承龍、裴斗娜領銜主演，自前導片公布後，官方18日終於推出正式版預告，王上變成殭屍、水裡藏著一具具屍體，王世子朱智勳對抗逆賊還得砍殺活屍，近2分鐘的預告看得觀眾目不轉睛。

▲▼古代《屍速》！村莊淪陷、皇帝變殭屍　朱智勳殺出血路砍活屍（圖／翻攝自Netflix）

▲▼皇帝變殭屍，政權被大臣奪走。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼皇帝變殭屍，政權被大臣奪走。（圖／翻攝自Netflix）

《李屍朝鮮》（Kingdom）由《隧道》金成勳導演執導、《Signal》金銀姬作家合作打造，內容為對抗殭屍的古裝劇。預告片開頭，柳承龍冷血地宣示主權：「你覺得池塘裡有幾具屍體？不管裡面有幾具屍體，誰都無法對我有異議！」他身為朝廷大臣卻壟斷勢力，而王上死而復生成為喪屍，宮內出現了一股前所未見的邪惡力量。

▲▼古代《屍速》！村莊淪陷、皇帝變殭屍　朱智勳殺出血路砍活屍（圖／翻攝自Netflix）

▲▼活屍攻陷村莊。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼古代《屍速》！村莊淪陷、皇帝變殭屍　朱智勳殺出血路砍活屍（圖／翻攝自Netflix）

▲▼活屍攻陷村莊。（圖／翻攝自Netflix）

王上逝世的同時，奇怪的瘟疫開始流傳，染上瘟疫的人不會死去，卻依賴吃人肉維持生命。王世子為了爭奪權力，想趕回宮殿，卻在路上發現被瘟疫肆虐的村莊，醫女驚恐表示：「死去的人復活成為殭屍！」揭開陷入混亂、危險的朝鮮王朝。《李屍朝鮮》由Netflix砸金製作，預計在2019年1月25日播岀。

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