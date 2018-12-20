贈獎／年末韓國影壇掀起強片大戰　忘我神境界之作《搖擺男孩》小兵立大功！

娛樂中心／綜合報導

▲年末韓國影壇掀起強片大戰 忘我神境界之作《搖擺男孩》小兵立大功！。（圖／車庫娛樂提供）

近期公開的預告中，可見其獨特的復古魅力與扣人心弦的音樂節奏，演員們齊跳踢躂舞的模樣，更能感受到那絕佳的躍動感與氣勢，這不免令人想起《樂來越愛你》中以動聽的音樂、動人活潑的舞蹈，完美流暢地敘述故事的特點。而在《搖擺男孩》中除了充滿節奏感的爵士樂外，更能聽到多首大衛鮑伊、披頭四的歌曲，導演將運用這些耳熟能詳的音樂，帶領觀眾窺視每個角色的心境變化，也能令人置身於當時代不安又暗藏希望的氣氛中。

▲EXO成員都敬秀主演的《搖擺男孩》。（圖／車庫娛樂提供）

《搖擺男孩》中的靈魂人物「盧奇秀」一角，是戰俘營中來自北朝鮮的麻煩人物，他因為在戰場上活躍的兄長而被關進戰俘營，某日意外接觸到當時被稱為美國舞的「踢躂舞」，自此陷入舞蹈的魅力中，不分晝夜都心心念念著踢躂舞，即使這會讓他身陷危機也在所不惜。飾演「盧奇秀」的都敬秀為了詮釋這個角色，不但理平頭、練習說北韓話，也花了6個月的時間不斷練習踢躂舞，即使跳到雙腳起水泡也像劇中角色般忘我不知疼痛。都敬秀表示：「雖然練習了將近6個月，但還有許多不足的地方，老師盡全力地教導我，我也卯足了全力。踢躂舞非常有趣，即使殺青後我還保有跳踢躂舞的習慣，常自己一個人跳著。」演員們也在《搖擺男孩》的宣傳活動中以踢躂舞開場，有如專業人士般的舞蹈實力足見他們為電影所付出的苦心。

▲《搖擺男孩》中的靈魂人物「盧奇秀」一角。（圖／車庫娛樂提供）

執導《搖擺男孩》的姜炯哲導演先前透過《急速醜聞》《陽光姊妹淘》等作席捲大銀幕，繼《千王新世紀》後睽違4年以《搖擺男孩》回歸影壇的他，在製作發表會中表示：「這是敘述生活在戰亂仇恨中的一群人們，透過舞蹈而獲得幸福的故事。」《搖擺男孩》以韓戰時期為背景，敘述1951年在韓國巨濟島所設置的戰俘收容所中，新上任的所長為了營造對外形象，因而決定成立舞團的故事。對於《搖擺男孩》的故事發生的時代背景，姜炯哲導演表示：「當時那裡是世界上最大的戰俘營，實際上聚集了許多西方人、中國共產軍、南北朝鮮軍等，多達15萬名。」雖然是一段充滿悲痛的歷史，但導演希望能透過《搖擺男孩》中的「Swing Kids」舞團，闡述戰俘們不論國籍理念，透過跳舞去包容彼此的不同，純粹因對藝術的執著而發光發熱的故事，期待觀眾也能感受到作品所充滿希望的熱情張力！

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◎活動時間：即日起至12月26日 (三) 12:00止

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◎得獎公布：12月26日（三）14：00公布於本活動頁面

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