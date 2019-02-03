特／「低調做人，高調做事」－陳漢典的老二哲學

文／關韶文

專訪這一天，陳漢典冒著細雨走進辦公室，他一邊擦乾身上的雨水，一邊逢人就推廣自己的單曲《愛情有你》。好不容易找到了侯佩岑跨刀，點閱卻不如預期，陳漢典希望自己可以一步一腳印，繼續交出漂亮的成績單。

印象中的陳漢典是從模仿起家，每天在《悶鍋》模仿張國治，以一句「老師在講你有沒有在聽」走紅，接著接下《康熙》助理主持天天被小S狂罵，最後卡位成功站在吳宗憲旁，成為《綜藝大熱門》班底。

▲陳漢典以模仿起家。（圖／翻攝陳漢典臉書）

陳漢典的模仿功力了得，總是學什麼像什麼，像是招牌的徐乃麟、菜頭、李四端、楊帆、吉娃娃、哈林、法拉利姊、曾志偉等角色，他的每一句台詞深植人心，也因此在演藝圈闖出第一步，成了新一代的模仿天王。

站穩模仿之路後，陳漢典嘗試主持，加入《康熙》班底成了助理主持，一開始仍以「模仿見長」，每一集演出不同的角色。看習慣《康熙》的觀眾，其實小S、蔡康永的互動當然足夠，但多了陳漢典後，反而增添了不同的趣味，為節目增添的一股新血，陳漢典坦言，進入《康熙》後，自信心慢慢增加，「我告訴我自己，不論外人怎麼批評，永遠都要抬頭挺胸。」

在《康熙》最紅的日子裡，每天觀眾就是想看小S罵陳漢典，即便好不容易給陳漢典發言的機會，卻總是因為回答太無聊，而被剪掉或是繼續被罵。這些過去的累積，都成了陳漢典進步的最大動力，「其實一開始真的也會注意那些罵我的留言，但其實我很珍惜他們的存在，他們會提醒我要去進步。」

陳漢典在綜藝領域的亮眼表現，讓他成功加入了《綜藝大熱門》的主持班底，站在吳宗憲身旁，成了正式的主持人。無論站在什麼樣的位置，陳漢典總以自己的座右銘提醒自己，「低調駛得萬年船，高調死得比較快；低調做人，高調做事。」

陳漢典做什麼像什麼，永遠不急著強出頭，這就是他的老二哲學。他自認不是最搶眼的人，也不奢望比誰紅得快，「我就像是水一樣，看起來很無聊，可能沒有殺傷力，但或許沒有水你也不行！」

▲陳漢典眾多角色都令人印象深刻。（圖／翻攝陳漢典臉書）

除了主持外，陳漢典從學生時代就熱愛跳舞，無奈他並沒有成為一名舞者，只有在節目中的表演單元能讓他發揮。在出道12年後的今天，陳漢典決定圓自己一個夢，自掏腰包發行首張EP《先不要》，誓言成為一個「跳唱歌手」。

發片記者會上，陳漢典賣力搞笑，他不會因為當了歌手而「害怕太綜藝」，他認為搞笑是他的天職，只要為了表演好，他沒有做不到的事情。陳漢典常常被虧私下很無聊，他笑說，「其實我私底下就是這個樣子，就是你們看到的這個樣子。」

▲▼ 陳漢典自掏腰包圓歌手夢 。（圖／記者湯興漢攝）

為了圓一個唱跳夢，陳漢典親自投入收歌、編舞，第一波主打《先不要》果然影響話題，正當他以為勢如破竹時，第二波復古情歌《愛情有你》找來女神侯佩岑跨刀，無奈點閱毫無起色，但他毫不放棄，「我就把宣傳期拉長三年，見到每一個人都宣傳一次。」

▲陳漢典逢人就宣傳自己的新EP 。（圖／記者湯興漢攝）



走過12年的演藝路，從模仿到主持、從主持到唱跳，陳漢典盡力做好自己的每一份工作。以前的陳漢典，需要靠不同的角色模仿，讓他更有自信；而現在的陳漢典，是一位勇敢的夢想家，不用穿上任何表演服、搭配任何道具，他站在哪裡，哪裡就是他的舞台，正在發著光。