昆凌受傷⋯只1句話周杰倫秒出現！　「先疼妳」寵妻5細節甜炸

記者劉宜庭／綜合報導

周杰倫和昆凌育有一對兒女小周周（Hathaway）以及兒子Romeo，婚後感情不減反增，仍會把握時間享受兩人世界，他也從原先冷酷形象，漸漸地被妻兒融化，臉上多出了為人夫、人父才有的笑容，結婚後，他也多了許多「寵妻舉動」，夫妻倆甜蜜互動，也讓人羨慕不已。

▲周杰倫和昆凌婚後感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自周杰倫IG）

一、陪逛街「全程幫拿衣服換穿」

周杰倫婚後常被拍到和昆凌外出約會，2017年11月時，夫妻倆現身日本東京表參道，就曾被網友野生捕獲。甜蜜的是，夫妻倆逛街過程中，據目擊粉絲透露，在昆凌試穿衣服的過程中，周董全程都幫老婆「拿衣服、換衣服」，完全沒有出現不耐煩的神情，顯見他有多麼疼愛老婆。

▲周杰倫逛街寵妻，全程幫昆凌拿衣服。（圖／翻攝自微博）

二、主動揉肩、推行李

周杰倫地表最強世界巡迴演唱會，於2017年3月中旬在英國倫敦舉行時，他除了提早到當地度假兼採排，還帶著當時懷胎4個月的昆凌甜蜜旅遊，小倆口愜意逛街時，他被目擊站在太太身後，主動伸手揉肩的畫面，羨煞眾人。

▲周杰倫當街幫昆凌揉肩。（圖／翻攝自微博）



此外，先前周杰倫曾陪著昆凌，回到老家澳洲探親，在機場時，貴為音樂天王的他，也主動獨自推起滿車的行李，展現貼心舉動。

▲周杰倫陪妻返澳洲探親時，在機場主動推起行李。（圖／翻攝自彭晨修ice微博）

三、甜蜜探班

昆凌婚後兼顧工作和家庭，對於副業經營、演藝事業十分用心，日前還和好萊塢影星巨石強森合作演出電影《摩天大樓》。對於太太的演藝工作，周杰倫不僅會透過社群網站表達支持、幫忙宣傳，更會用行動力挺，親自動身前往探班。

過去某次夫妻倆都在大陸北京拍戲時，周杰倫曾被拍到辛苦收工後，不惜舟車勞頓，花了1個小時的車程，直奔女方的劇組探班。

此外，昆凌前陣子在馬來西亞拍攝新片時，疑似在工作時不小心受了傷。雖然周杰倫當下沒有多回應，隨後PO了一張跟Darren一起喝珍珠奶茶的照片，引來受傷的昆凌留言「幫我買一杯過來」。誰知，周杰倫當晚果然就現身片場，並帶來老婆想要的飲料，令昆凌大呼「謝謝你帶珍珠奶茶來探班。」甜蜜無極限。

▲昆凌拍片受傷，一句話馬上就讓周杰倫馬上帶著奶茶趕來探班。（圖／翻攝自昆凌Instagram）



四、再忙也會關注老婆動態

周杰倫自從創立IG帳號後，時常發文分享工作、生活及家庭點滴，也常在老婆PO文底下留言互動，貴為亞洲音樂天王的他，儘管工作再忙碌，仍願意抽空，去關注身旁這個他深愛的女人，雖然只是一個細微的舉動，仍讓不少網友羨慕不已。

日前，一名來自馬來西亞的女網友因此有感而發，以周董為正面範本，指出許多人總以忙碌為藉口，忽略關心另外一半，「你說，他不忙嗎？你說，他有時間嗎？他連睡覺多一分鐘都是奢侈！」為此，她忍不住感嘆：「抽出你那一點點的時間，關注她、關心她、回覆她，真的不會要你的命。」



▲周杰倫常關注昆凌動態。（圖／翻攝自昆凌IG）

五、「先疼妳，再疼女兒」

由於有句話說，「女兒是老公上輩子的情人。」因此，昆凌當年先順利產下女兒小周周時，曾被問到，會不會擔心女兒搶走老公的愛？當時，她臉上露出一抹甜笑，意外爆料周杰倫曾肉麻告白：「我要先疼妳，再疼女兒。」