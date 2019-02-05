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年假9天一定能追完的劇！　網激推6部必看新影集

記者許瑞麟／綜合報導

過年不知道要做什麼？那就看歐美劇殺時間吧！2018年有許多新推出的影集，如果懶得追已經播出好幾季的劇，便來看看只有一季，或是才推出首季的影集吧！以下6部可是外媒、網友都大推的作品。

《鬼入侵》

《鬼入侵》。（圖／《鬼入侵》劇照）

Netflix原創影集《鬼入侵》改編自Shirley Jackson同名小說，1999年曾被改編成電影。劇情描述一家人住進希爾山莊後，發生許多怪事，母親身亡，他們搬離此處，多年過去，因為最小的妹妹自殺，迫使其他手足和父親重返這棟鬼屋。

如果想看到鬼怪齊飛、不斷嚇人的場景，這部影集可能不如你預期，大多數都在描述5個姊弟姐妹和父親的現在和過去，除了靈異也探討精神疾病，透過鏡頭營造出恐懼，擺脫老套的鬼片手法，讓不敢看鬼片的人都忍不住讚賞。總共10集，最厲害的便是第6集《Two Storms》，被譽為最佳單集，以多個一鏡到底堆疊情緒和故事，顯見導演Mike Flanagan精湛的調度能力。

《鬼入侵》。（圖／《鬼入侵》劇照）

《紙房子》

《紙房子》。（圖／《紙房子》劇照）

看膩美劇的你可以試試看這部西班牙影集，一位神秘「教授」找了8名罪犯，計畫搶劫馬德里鑄幣廠，要在11天裡，印製全新的24億歐元，而非單純搶錢。

本劇是Netflix在2018年最多人收看的非英語影集，除了警匪鬥智，還有罪犯之間人與人的互動和情感，就算有著完美的計畫，過程仍是驚險萬分，畢竟人性可是無法捉摸，成了最大的弱點，每個角色性格塑造鮮明，背後各有故事，在燒腦搶案電影片當道的同時，《紙房子》有更大的篇幅說出完整的故事。

本劇第1季13集，第2季9集，1集約45分鐘，但在西班牙其實是只有一季15集，各70分鐘。

《紙房子》。（圖／《紙房子》劇照）

《利器》

《利器》。（圖／《利器》劇照）

由艾美亞當斯（Amy Adams）主演的HBO影集《利器》，改編自Gillian Flynn的同名小說，她過去最知名的作品便是《控制》電影原著小說。而且導演可是執導過電影《藥命俱樂部》、《花神咖啡館》和影集《美麗心計》的Jean-Marc Vallée。

本劇描述女主角飾演的記者有精神問題，出院後被派回家鄉報導女孩被謀殺案件，她也在過程中面對傷痛過往。除了帶領觀眾解謎，尋找兇手，帶點驚悚氛圍外，也跟著一層一層剝開女主角的傷疤，每個角色皆有其不堪、脆弱之處，喜歡推理、心理作品的觀眾，相信會很愛這部。

艾美亞當斯。（圖／《利器》劇照）

《內政保鑣》

《內政保鑣》。（圖／《內政保鑣》劇照）

英國BBC所推出的新影集，由《冰與火之歌：權力遊戲》的理察麥登（Richard Madden）主演，創下了英國10年來新劇首播收視的最高紀錄，超越《新世紀福爾摩斯》。

劇情描述退伍軍人David Budd有創傷症候群，任職於倫敦警察廳倫敦行動組的他，被指派擔任內政大臣Julia Montague的保鑣，不但發展出感情，也捲入一場陰謀風暴。總共只有6集，每集約60分鐘，所以故事步調快速卻不紊亂，男主角每一集都要面對新的難題，刺激的動作場面，精準調度，彷彿就在看動作電影般，讓不少人敲碗希望會有第2季。

《內政保鑣》。（圖／《內政保鑣》劇照）

《追殺夏娃》

《追殺夏娃》（Killing Eve）。（圖／《追殺夏娃》劇照）

BBC America影集《追殺夏娃》由Luke Jennings小說改編，描述由吳珊卓（Sandra Oh）飾演的女主角任職於英國軍情五處後勤人員，一心想逮到女殺手Villanelle，2個女人間竟然因此相互著迷。

本劇共8集，穿插黑色幽默，打破過去以男人為主的警匪劇，將女人的特質發揮到淋漓盡致，刻畫深刻，2位女主角的複雜性格，想讓人更深入挖掘，不單單只是「貓抓老鼠」般的芭樂情節。目前已經續訂第2季，女主角吳珊卓更因此再攀事業巔峰，接連入圍艾美獎和金球獎。

《追殺夏娃》（Killing Eve）吳珊卓（Sandra Oh）。（圖／《追殺夏娃》劇照）

《梅爾羅斯》

《梅爾羅斯》。（圖／《梅爾羅斯》劇照）

由Showtime和Sky Atlantic共同製作，班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演，總共5集，改編自 Edward St. Aubyn的同名小說，劇情敘述童年遭受創傷的帕特里克長大成人後，酗酒、吸毒不斷逃避，卻在父親過世後，再次拾起傷痛，他得面對過去，重新生活。

本劇風格強烈，現實又帶點迷幻，穿插過去和現在，班奈狄克康柏拜區總是能夠賦予角色獨有的特質，不斷清醒、悔恨、嘲諷、瘋狂，演繹如此躁動的角色卻不過頭，接連入圍艾美獎和金球獎。

《梅爾羅斯》。（圖／《梅爾羅斯》劇照）

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關鍵字

鬼入侵, 紙房子, 利器, 追殺夏娃, 內政保鑣, 梅爾羅斯

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