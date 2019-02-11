隋棠孕肚神隱⋯艾莉絲懷胎10月「沒人發現」　盤點3大超會藏肚女星

記者劉宜庭／綜合報導

通常懷孕期間，孕媽咪的肚子都會隨著時間變大、隆起，然而娛樂圈中，卻有不少女明星超會「藏肚」，儘管懷孕了，仍能維持纖瘦身材，讓人乍看之下，根本看不出來是位準媽咪。

一、隋棠

隋棠和老公Tony結婚後，陸續生下Max、Lucy一對兒女，還有小兒子Olie，最讓人驚訝不已的，莫過於她在懷孕期間，幾乎沒有一絲孕味飄出，儘管已經6個多月的孕肚，都只是隱約凸出，一雙長腿甚至跟以前一樣纖細，直到懷孕9個月時，T恤上才有較為明顯的孕肚形狀。

▲隋棠6個月孕肚僅隱約現形。（圖／翻攝自臉書／隋棠 Sonia Sui）

▲隋棠8個月孕肚全身照，孕肚在寬鬆衣物下被完美藏起。（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）



▲隋棠懷孕9個月孕肚才較為明顯。（圖／翻攝自IG／隋棠）

二、艾莉絲

艾莉絲2017年底宣佈將與英國外交官馬培迪再婚，隔年3月隨即公開生娃喜訊，平安產下兒子「威廉弟」，並且於生產前一個禮拜登記結婚，驚人的是，懷胎10個月期間，幾乎沒人發現她有孕的事情，就連懷孕5個月時曬出全身美照，照片也看起來絲毫無異狀，成功瞞住所有人，藏肚功力相當驚人。

▲艾莉絲與馬培迪再婚後生下「威廉弟」，懷胎10月間幾乎沒人發現她有孕。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲XIRIS）



▲艾莉絲2017年10月曬出的全身照，推估當時約懷孕5個月。（圖／翻攝自艾莉絲臉書）

▲艾莉絲2017年11月正面照依然看不出有孕。（圖／翻攝自艾莉絲臉書）

三、白歆惠

名模白歆惠（白白）與香港富商唐堂（Donald）交往多年，2016年6月為男友誕下兒子，從懷孕一路到生產過程，都是低調再低調。然而早在同年5月時，她就曾發文透露，運動後不慎受傷，當時公開的照片中，中間看得出肚子微微凸起，但卻完全沒有人察覺出她已懷孕，推算當時已經懷孕近9個月，事後也有不少網友翻出照片驚呼：「竟沒發現到手肘後的肚子～不一樣」、「藏得太好了！」

▲白歆惠2016年6月為男友誕下兒子。（圖／取自白歆惠臉書）



▲白歆惠2016年5月曬出正面照時，完全沒人察覺她懷孕。（圖／取自白歆惠臉書）