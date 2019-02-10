李政宰「閻羅王」客串根本變主角！2018韓影5位搶戲王

文／yeonhee

可能就是從2016年《屍速列車》開始的吧，越來越多人願意接受韓國電影，也讓許多平常不關注韓星、或只認識知名韓國藝人的觀眾，也開始識得幾位電影咖面孔了。縱觀2018年的韓影，比起男女主角，我這篇將要介紹的幾位「搶鏡王」，是第二主角或是大配角，因為出彩的他們搶了主角們的風頭，讓人有著不可忽視的存在！

第 5 名：文素利

代表作品：《小森林》

（圖／翻攝自Naver Movie）

除了在JTBC的《Life》出現，文素利也在《小森林》裡演出了金泰梨的媽媽。雖然戲份少，卻在出現的場次裡，以食物與深藏意義的台詞來奪取觀眾的視線，尤其說Creme Brulee是她發明的，還有和金泰梨於樹下吃番茄解渴，都過目難忘，很有「家」的味道。

★推薦原因：溫馨小品，改編自日本，卻多了人情味和思念之情，蠻適合在家族聚會時觀看，才能一體回家的幸福。

第 4 名：金鍾淑

代表作品：《燃燒烈愛》

（圖／《燃燒烈愛》劇照）

退去衣裳，在黃昏時刻無憂無慮地翩翩起舞，以落去的艷陽為唯一的聚焦燈，透過溫暖及唯美的濾鏡把解脫和救贖呈現得絲絲入扣，讓人沉浸於舞蹈與夕陽的結合，感受解放的滋味。在海選中被李滄東導演挑中的她，沒有木訥和生澀，在這部片猶如金泰梨在《下女的誘惑》那般地搶眼。

★推薦原因：這部電影還有劉亞仁和Steven Yuen，也是一部2018年裡平凡卻令人印象深刻的作品。

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第 3 名：朴正民

代表作品：《那才是我的世界》

（圖／車庫娛樂提供）

親自演繹了所有彈鋼琴的片段，第一次看見導演讓演員在樂器表演時全身入鏡，那般的敬業學習是我們的榜樣。此外，他的演技也進步了許多，和李炳憲及尹汝貞對戲時毫無怯場的感覺，反而還與前者默契合拍，尤其記得電影最後一幕，兩人牽起了手，終於認定了這段兄弟之情。

★推薦原因：想不想看一點都不帥的李炳憲大叔啊？想的話就看這電影。開玩笑啦，這是部關於親情與兄弟情的電影，一把淚接著另一把鼻涕，看完一定會讓你更珍惜家人的。

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第 2 名：李政宰

代表作品：《與神同行》、《與神同行：最終審判》





（圖／采昌提供）

咦？是閻羅大王耶！大過年看什麼地獄大王呀？當然要看啊，忘了第一集時是多麼的催淚，紙巾一包都可能不夠嗎？頂著一頭烏黑秀髮的閻羅姐姐（這是河正宇幫他取的花名，哈！）在兩部片裡都有重大任務，出場雖然不多，卻每一幕都很重要。看完了才發現這就像他一手策劃的計謀，每一件事都有原因。那麼有智慧（有顏值）、有想法（有磁性嗓音）的閻羅大王，誰說不搶鏡（愛）呢？

★推薦原因：因為是政宰叔啊（心心眼）。不是啦，因為兩部電影都很有意義 — 第一部說救贖；第二部說贖罪，而兩部結合在一起就強調了以「親情」為主線的故事，當然要看這兩部電影來反省新一年的自己啊。

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第 1 名：金柱赫

代表作品：《信徒》





（圖／車庫娛樂提供）

不幸意外離世的金演員，2018年的遺作《信徒》為我們獻上了他的完美謝幕。飾演亞洲最大型販毒集團毒梟，在出場的那一幕奉獻了令人震撼的演出。狂妄自大，毫無保留地詮釋出來，令在座的我們感到不寒而慄，瑟瑟發抖，演出令我無法忘記。作為粉絲甚至非粉絲，都覺得應該一睹這演員的最後風采。

★推薦原因：集結了趙鎮雄、柳俊烈、金成玲，還有車勝元特別演出，雖然電影沒有非常好看，不過也不為劣品。喜歡警匪片的大家就不容錯過啦。

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加碼推薦今年令人無法忘懷的電影場面：

《雨妳再次相遇》孫藝真、蘇志燮的離別

兩人度過了夢一般的重新邂逅，卻又要分離的那幕，真的無法輕易揮走記憶。雖然電影有點冗長沈悶，不過還是有浪漫的感覺，加上有朴敘俊和孔曉振的客串，也能一看喔。

《極智對決》孫藝真、玄彬的第一次對談

兩人氣場不是蓋的耶，雖然隔著螢幕，但也能感到緊張感。雖然電影沒有特別的出色，但不能忽略這是我們玄彬哥哥第一次飾演壞人的戲。男神加女神，你決定要不要看吧。

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《北風》黄晸玟、李聖旻最後的世紀對看

相隔多年再次看到對方，雖然各來自南韓與北韓，卻抹滅不了兩人的友情。那一互看讓我熱淚盈眶，而這部電影也是2018年很好看的一部。

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還沒看的各位，是時候追了唷～

yeonhee

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