嫂子變女友0違和！　朴寶劍、李鍾碩「姐姐很可以」

記者楊蕎綺／綜合報導

近年不少韓劇以「姐弟戀」為題材，劇中朝氣蓬勃又溫暖的弟弟們，不僅帶給劇中女主角滿滿能量，也讓戲外的姐姐粉絲瘋狂，以下5部關於姐弟戀的韓劇，可說是許多劇迷心中，男女主角CP感超高的經典啊～

1.《男朋友》

▲《男朋友》劇中畫面唯美浪漫。（圖／愛奇藝台灣站提供）

朴寶劍搭檔大12歲的宋慧喬演出情侶，被戲稱是「嫂子變女友」，開播前就話題不斷，雖然吃安眠藥還跑出去、首集就不期而遇4次等劇情被笑「超不合理」，不過兩人在一起的畫面唯美，也成功造就亮眼收視。

▲朴寶劍搭檔大12歲的宋慧喬演出情侶。（圖／愛奇藝台灣站提供）



2.《經常請吃飯的漂亮姐姐》

▲35歲的孫藝珍和小5歲的丁海寅CP感超強。（圖／翻攝自《經常請吃飯的漂亮姐姐》官網）



超級直白的劇名讓人不禁會心一笑，這部劇靈感來自「宋宋CP」，當時宋慧喬和宋仲基多次傳緋聞卻從未公開承認，她在某場記者會上笑說，對宋仲基來說，自己應該只是「常請吃飯的姐姐」，但沒過多久大家都知道了，兩人並不是純聊天吃飯的「姐弟」而已。

▲孫藝珍、丁海寅。（圖／翻攝自《經常請吃飯的漂亮姐姐》官網）



此劇找來35歲的孫藝珍和小5歲的丁海寅，兩人在劇中狂撒糖，戲外也互動頻傳，成功打造出甜蜜浪漫的戀人氛圍，加上貼近生活的劇情，以及細膩描繪女性在職場上的心路歷程，讓許多觀眾看了也感同身受。

3.《愛情的溫度》

▲徐玄振和梁世宗戲外年齡相差7歲。（圖／翻攝自《愛情的溫度》官網）

實際年齡相差7歲的徐玄振和梁世宗演起戀人完全沒有違和感，在劇中初相遇時，徐玄振將輕熟女對於愛情的謹慎和遲疑演得相當到位，明知自己心動了，卻還是在意外界會如何猜測、看待這段戀情，而梁世宗也成功演出沈穩卻又大膽的年輕小伙子，兩人經歷分離和磨合，最終找到屬於彼此最佳的「愛情的溫度」。

▲徐玄振和梁世宗劇中互動超甜。（圖／翻攝自《愛情的溫度》官網）



4.《聽見你的聲音》

▲李鍾碩和李寶英真實年齡相差10歲。（圖／翻攝自《聽見你的聲音》官網）

李鍾碩飾演擁有讀心術的超能力少年，戲外和李寶英相差整整10歲，卻絲毫不影響CP感，兩人在劇中因各種各樣的案件，透過對話彼此理解、一起成長，劇情緊湊而不狗血，兩人被封為螢幕情侶，李鍾碩也成為姐姐級粉絲心中理想的「弟弟戀人」。

5.《我叫金三順》

▲《我叫金三順》是許多韓劇迷心中的經典之一。（圖／翻攝自《我叫金三順》官網）



這部可說是許多韓劇迷心中的經典之一啊～雖是12年前的劇，至今看來仍不顯俗氣，金宣兒和玄彬在戲外相差7歲，但滿滿的CP感完全掩蓋年齡差距，當時此劇創下51.5%的超高收視率，被封為「國民電視劇」，兩人也成為炙手可熱的演員。