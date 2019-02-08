陳建州「兒子要窮養」6身教被推爆！　想到飛翔開他車：折斷鑰匙

記者潘慧中／綜合報導

陳建州（黑人）和范瑋琪（范范）育有一對雙胞胎飛飛翔翔，儘管住在180坪豪宅、兒子的遊戲間宛如小型樂園，但他表示等到孩子們懂事後，便會嚴格執行「兒子要窮養」的教育理念。

▲黑人和范范婚後育有雙胞胎飛飛翔翔。（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）



陳建州收藏不少好車，但被問到是否會送車子給飛翔兄弟時，他語氣堅定地表示不會：「我爸媽也沒有送我車啊，我覺得這要憑自己努力！父母親再有能力再有錢，都不應該這樣教育小孩，我覺得這種習慣不好。」

▲黑人認為兒子要窮養。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）



此外，陳建州提到飛翔兄弟也不准開他的車，我會把鑰匙折斷！他們可以坐，但是不能開出去耍！」他不希望這變成孩子們未來不努力的藉口，「這是會影響孩子一輩子的。」對他來說，兒子要窮養，女兒才是要富養。

教育小孩的方式，陳建州和范瑋琪可說是身教、言教雙管齊下，有空一起帶孩子出門時，夫妻倆會搭捷運代步，老婆會藉此機會教育、提醒兒子要等到乘客全下車再上車，孩子們一進到車廂難免興奮吼叫，他也馬上出聲制止：「噓！小聲一點！」並沒有慣著兒子隨意大聲吵鬧。

▲陳建州跟范瑋琪提醒兒子要等人先下車。（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州）



值得一提的是，陳建州曾招認在家是扮黑臉的角色，管教採「恩威並施」，比方說當飛翔兄弟開始會搶玩具，輕則打鬧、嚴重則會互咬對方，他目前的處理方式是，先把咬人的一方拉到角落罰站，「我就會坐在離他們很近的面前，陪他們一起耗在那邊，讓他們感受咬人，就是要面對黑暗中爸爸一直看著他的氛圍。」

即便孩子撒嬌，也不能輕易心軟，陳建州接著再要求「犯人」替受傷的一方擦藥，他認為把處罰過程弄得繁瑣，「好像咬一次，你要做7件事償還，下次他就會覺得咬人要那麼久不能玩玩具」，久了就能讓小孩意識到做錯事了。

▲飛翔兄弟年紀漸長，開始會因為搶玩具有肢體衝突。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）



話說回來，疼愛歸疼愛，但陳建州和范瑋琪並不會束縛飛翔兄弟，在視線範圍內、且不打擾他人的狀況下，夫妻倆會放手讓兒子做想做的事，尊重小孩的想法，像是他有次一打二牽兒子過馬路，飛飛一度想鬆手戴上帽子，他不但沒有出聲喝止，反而提醒兒子要牽好他的手，放任兒子一直抓手也不鬆開，直到平安走完斑馬線後，再任由飛飛調整帽子，摸摸兒子的頭稱讚：「你有自己的想法是不是？」

▲▼飛飛過馬路一度想鬆手，但黑人沒生氣，而是做了最溫柔的示範。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）



不只這樣，陳建州曾透露翔翔從小就對藝術很有興趣，任由兒子用雙手沾取綠色顏料，看到兒子的衣服和小臉蛋沾滿顏料，相較於部分父母會失控不耐煩，他認為「教育可以不一樣」，選擇遵從孩子做喜歡的事，讓不少家長網友佩服地說：「爸爸媽媽心臟要夠強才行。」

▲▼黑人任由孩子塗抹顏料。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）

