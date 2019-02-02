Lara陷憂鬱：死了就算了！　「媽媽過世是個舊傷」

記者關韶文／專訪

歌手Lara（梁心頤）推出最新專輯《千面獸》，走過喪母之痛，努力爬出黑洞，訪問這天，剛好是Lara母親生日的隔天，談到已經不在的母親，Lara說不完的想念，而令她印象最深刻的，莫過於兩人最後一次的母親節。

時間回到2015年5月，Lara人在上海演出《小時代》音樂劇，當時媽媽還飛到上海，趁著Lara工作空檔一起過母親節，不過誰也沒想到，這竟然是兩個人的最後一次母親節。Lara印象非常深刻，5月17日她從上海飛回台灣，隔日接著到南部校園演唱，19日工作時就聽到媽媽離世的消息，讓她震驚不已，「現在對我來說就是一個舊傷，一直都會存在，狀態不好的時候就會復發，畢竟每個人都會有無法過關的時候。」

▲▼ Lara談喪母之痛 。（圖／記者周書羽攝）



當時，高齡64的梁媽媽身體不適，前往台北榮總做心臟檢測，沒想到過程中讓梁媽媽意外缺氧，直接在跑步機上倒地，一切來得很突然，「至今找不太出原因，也提醒大家，每個人都要去加強自己的醫學知識，如果身體不是這麼好的狀況，不能太輕易去做運動心電圖。」至於相關責任，Lara也不再追究。

媽媽離開後，Lara陷入人生低潮，自己又急著想要發片，導致「什麼都想做，什麼都做不好」，最後得了憂鬱症，最嚴重時甚至每天起床就躺在床上，一整天都在恐懼的情緒中，甚至產生了「被動自殺」的想法，她無奈表示，「當時心情很差，雖然不會有自殺的念頭，但就覺得如果開車到一半，被撞死了也沒關係。」

▲▼ Lara自組工作室，深耕熱愛的音樂類型 。（圖／記者周書羽攝）

Lara無力面對生命，生活的每一天都是黑色的，最後，Lara在姊姊的陪同下投藥就醫，並為自己安排了一場「澳洲之旅」，決定一個人飛到陌生的國度，花時間和自己相處，而這一待就將近一個月。Lara練習和自己對話，重新找到自己生活的重心，而這段過去對她來說是一個永遠無法癒合的舊傷，「我常常去想，我其實很幸福，但有時候又覺得我很可憐，我沒有媽媽，這件事該哭的也哭了，只能說真的很像是一個舊傷。」

▲▼ Lara受憂鬱症所苦，至今仍服藥中。（圖／記者周書羽攝）



Lara堅強走出喪母之痛，3年來仍在「服藥抗憂鬱」，她不害怕把這樣的狀況說出來，希望可以透過自身的案例去鼓勵身邊的更多人，「我當時，拿了藥就哭，但我現在就不會有這樣的感覺，畢竟人生病本來就應該吃藥。」

Lara永遠記得媽媽跟她說過，「盡力就好！」這句話成了Lara的最大動力，「因為媽媽以前是一個絕對不會放棄的人，就像這次發行專輯，也是我第一次拍電影，我當然還有很多東西要學。」這些日子來，Lara在音樂上努力創作，和姊姊自組工作室，投入超過千萬資金拍攝音樂電影、發專輯，為了就是證明「自己真的做得到！」

過去以「南拳媽媽」團體走紅，這6年來，Lara則致力於自己的音樂創作，「有時候只要聽到有人喜歡我的作品，我就會很開心。」Lara坦言一開始覺得南拳是一種包袱，但現在反而樂觀看待，至少自己過去被肯定過，「我更希望大家給新歌一個機會，我真的一直有在出新的作品，希望大家可以在音樂中找到共鳴。」

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