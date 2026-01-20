日動漫女神中國演出突取消！深夜吐露「快受不了X」粉絲憂心

▲中川翔子原定3月18日出席在中國上海舉辦的「LUXE ASIA 2026（亞洲旅遊大賞 2026）」活動。（翻攝自中川翔子 IG）

圖文／鏡週刊

日本「動漫女神」中川翔子近期行程與身心狀況備受關注。其經紀人官方X帳號昨（19日）公告，原定今年3月在中國上海的活動演出確定取消；而中川翔子本人則在今（20日）凌晨突然發文吐露負面情緒，讓不少粉絲相當擔心。

中川翔子原定3月18日出席在中國上海舉辦的「LUXE ASIA 2026（亞洲旅遊大賞 2026）」活動。然而，經紀人透過官方帳號證實，該行程因「不可抗力因素」中止。官方在聲明中表示：「對於期待本次演出的各位，發布這樣的通知我們深感抱歉，懇請各位諒解。」

中川翔子於去年9月產下雙胞胎男嬰，近期正積極準備重返舞台。她先前才在個人IG上宣傳，預計3月1日在水戶市民會館舉辦產後首場個人演唱會，展現復出決心。

在上海行程宣布取消後不久，中川翔子今凌晨2點50分左右在X發文嘆道：「感覺快受不了 X。」

▲在發文前數小時，才剛上傳自己拍攝的新宿夜景照。（翻攝自中川翔子 X）

由於她在發文前數小時，才剛上傳自己拍攝的新宿夜景照，興奮表示「太喜歡大樓了」，甚至向網友募集大樓照片，情緒轉折相當落差。這則深夜洩氣貼文同時引發大批粉絲關切，紛紛留言「累了就休息一下吧」、「不要太勉強」、「依照自己的步調就好」，希望她能保重身心。



