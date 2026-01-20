網紅拋售「吳磊床照1萬」真相反轉！深夜道歉認捏造…1舉動涉詐騙

記者陳芊秀／綜合報導

大陸網紅白珊珊18日晚間突然爆料，發文稱「吳磊床照1w塊錢誰買（指1萬）」，瞬間引發陸網議論，吳磊工作室火速闢謠，隔天（19日）吳磊更親自回應「不認識，已委託律師依法追責。」爆料的白珊珊不僅主帳號遭封禁，對方請律師蒐證要起訴，同日深夜發文道歉。

▲吳磊遭只有床照瘋傳。（圖／翻攝自微博）

白珊珊透過新帳號「-833-」公開發布道歉聲明，承認先前針對吳磊的一切指控均為捏造。她解釋最初只是與同名同姓的朋友調侃，因原帳號被封禁才惡意標記（艾特）吳磊試圖「引流」博取關注，並表示「我這輩子以後都會謹言慎行，這是我最誠摯的道歉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白珊珊道歉。（圖／翻攝自微博）



這起烏龍床照風波，起於白珊珊於18日在微博指控吳磊欠債且有床照流出，並以一張1萬人民幣（約台幣4萬5380元）的價格拋售，發文提及、「我說白了，你家哥哥違法的事情多了去了，你再怎麼罵我也改變不了什麼」、「到現在才賣出2萬塊錢（此指人民幣，約台幣9.2萬元），吳磊你欠我的拿什麼還」，吳磊工作室第一時間發聲明駁斥，且吳磊本人於19日以「不認識」公開回應謠言，工作室二度發聲明，強調雙方素不相識、無任何交集，並已委託律師啟動刑事訴訟程序，北京星權律師事務所也發聲明，表示已經完成立案材料的遞交工作，要求白珊珊承擔賠禮道歉、賠償損失等法律責任。

▲白珊珊短短一天內兩個帳號都被封。（圖／翻攝自微博）

白珊珊不僅微博主帳號「白珊珊a」遭封禁，另開一個帳號「白珊珊83」Tag吳磊「是不是你把我舉報（檢舉）了？」目前兩個帳號都遭封禁，她透過新帳號「-833-」解釋 ：「我的號一個被封了，一個被盜了。」而她先前以賣床照為名開設群組且要收費又解散，此舉遭疑涉及詐騙，道歉被質疑是為了規避法律責任的「危機公關」。法律專家指出，白珊珊的誹謗行為若被核實，最高可能面臨3年有期徒刑。目前吳磊方已依法要求其賠償損失，並持續推進訴訟程序，此案也引發社會對於「零證據造謠」危害及提高造謠成本的深刻討論。

吳磊現年26歲，是新生代陸劇男神之一，其團隊這次處理過程相當迅速，據網友計算，吳磊方在20小時內就讓造謠帳號被封禁，並且隨即進入法律究責流程，本人也親自發聲，被稱讚是闢謠最佳範本。