女兒演《怪奇物語》紅翻天！伊森霍克自嘲在家地位降級：沒人在乎爸爸

▲伊森霍克與女兒瑪雅。（翻攝ethanhawke IG）

▲伊森霍克與女兒瑪雅。（翻攝ethanhawke IG）

圖文／鏡週刊

美國女星瑪雅霍克（Maya Hawke）在影集《怪奇物語》（Stranger Things）中飾演「羅萍」（Robin）一角，深受劇迷喜愛。而瑪雅本身是星二代，父親是男星伊森霍克（Ethan Hawke），母親則是女星鄔瑪舒曼（Uma Thurman）。伊森霍克近日受訪坦言，女兒比他還要紅，自嘲在家中的地位直直落，「根本沒人在乎爸爸」。

抖小女兒上學趣事　伊森霍克：大家只認得姊姊



伊森近日登上脫口秀節目《荷伯報到》（The Late Show With Stephen Colbert），分享自己拍攝新作《獨家黑幕》（he Lowdown）期間的一段趣事。他透露，當時全家一同前往奧克拉荷馬州塔爾薩拍戲，現任妻子麗恩（Ryan Shawhughes）也是該劇製作人，17歲與14歲的兩個小女兒便暫時在當地就讀公立學校。

伊森回憶，某天女兒們到片場探班，導演斯特林哈喬（Sterlin Harjo）隨口問她們：「在新學校有一個有名的爸爸，會不會很辛苦？」沒想到姊妹倆立刻反駁：「有個有名的姊姊才辛苦，根本沒有人在乎爸爸，學校置物櫃到處都是姊姊的照片。」伊森自嘲：「看來我真的被完全比下去了。」

談到大女兒的成就，伊森毫不吝嗇大讚：「我真的覺得瑪雅做得非常好，不只是她，整部《怪奇物語》都做得很棒。」



▲瑪雅霍克在《怪奇物語》中飾演「羅萍」，深受劇迷喜愛。（翻攝IMDb）

父女走在街上　遭路人無視「根本不知你誰」

事實上，瑪雅也曾分享過「人氣比過爸爸」的時刻，她在宣傳《怪奇物語》第5季時，曾向娛樂記者M·J·馬爾福里（MJ Marfori）分享，某次和爸爸一起走在路上，有路人上前搭話，伊森當下回應：「不好意思，我今天不拍照、不合影。」結果對方卻一臉困惑說：「我根本不知道你是誰，我是想找羅萍聊天。」讓瑪雅當場意識到：「天啊，這部劇真的紅到不行。」

被問到當下有什麼感受？瑪雅坦言：「老實說，感覺超好！雖然對每個人來說都有點尷尬，但那種尷尬卻甜得不得了。」



▲伊森霍克和三個女兒。（翻攝ethanhawke IG）

除了《怪奇物語》，瑪雅也曾演出《從前，有個好萊塢》《復仇好閨蜜》等作品，更在《殺戮房間》中與母親鄔瑪舒曼同台演出。也曾在影集《上帝之鳥》中與爸爸合作，是才貌雙全的星二代。

瑪雅2021年接受《PEOPLE》專訪時，談到與父親亦師亦友的關係。她說：「我們總是以某種方式一起工作，不是我打電話問他『我該怎麼做？我需要幫忙』，就是他幫我看試鏡帶。」她直言：「比起其他身分，我真的把他當成老師。」


《怪奇物語》邪惡大反派私下超暖！　送「1本神祕禮物」讓小演員淚崩
不是虛構！「900人集體赴死」真實邪教慘案　成《怪奇物語》大反派靈感
《魔髮奇緣》真人版主演出爐！　網讚完美選角：迪士尼終於不讓人失望了

