《黑白大廚2》孫鍾元粉絲數超越上季冠軍　拿坡里黑手黨哀怨：第2名也好

在12月16日開播的Netflix料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第二季，隨著淘汰賽的進行，節目相關話題幾乎霸佔了各大SNS，其中這一季的人氣王非「白湯匙」的『孫鍾元』主廚莫屬，在韓國擁有2間米其林一星餐廳的他，帥氣臉龐、下垂狗狗系笑眼、優雅料理方式加上謙虛有禮的暖男個性，同時成為呼聲最高的冠軍候選人。

孫鍾元IG狂破40萬粉絲

超越冠軍「拿坡里黑手黨」

受封人見人愛「好感男（느좋남）」的孫鍾元，高人氣也反應在數據上（笑），個人IG帳號＠jw.sson追蹤人數自《黑白大廚2》播出後一路攀升，近日被發現穩穩超越了上一季的冠軍拿坡里美味黑手黨「權聖晙」，權聖晙在第一季拿下優勝後，個人IG帳號＠napolimatfia一直保持在粉絲人數第一名的位置，沒想到第二季都還沒播完，就被孫鍾元擊敗了！？

▲孫鍾元、權聖晙IG。（圖／翻攝自IG@jw.sson、@napolimatfia）



權聖晙似乎暫時保持樂觀！在限時動態轉PO網友為他打氣的截圖努力安慰自己，配文：「當第二名也很棒了…」之後孫鍾元就以「41萬2千人次」超越權聖晙，現在更是直線上漲破46萬8千人，權聖晙最後上傳一張「在料理台上切下自己的頭」的黑色幽默P圖，哀怨認證失敗寫下：「第二名也很好了…可以平靜的安息了！」爆笑反應立刻被韓網瘋傳。

其實權聖晙跟孫鍾元都在《拜託了冰箱》第二季中出演廚師，兩人私交超好，曾在節目中1對1「15分鐘料理」對決中，為了反擊「長得帥的好感男孫鍾元」，權聖晙喊出：「會煮飯的人不能長太帥」，還跟「料理狂人」尹男老組成反對派『反好感廚師們聯盟』自嘲，不過不只在節目中沒有贏，在現實中的粉絲人數也輸了！讓網友紛紛為他打氣期許他「有朝一日逆轉」。

