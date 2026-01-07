四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》明（8日）晚9點播出「成團容易相處難原來團體都是這樣鬧到消失的」，近年來演藝圈吹起一股偶像團體復出潮，主持人羅志祥被問到四大天王是否有機會合體時笑答：「不會有人理，我有試過，我曾經在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，因為反應沒有很好。」

▲羅志祥被問四大天王合體。（圖／中天電視提供）

羅志祥也提到實際原因：「我們當時沒有創出很高的成績，像Energy有《放手》、F4有《流星花園》，那會讓人有情懷。」羅志祥還分享拍攝偶像劇時遇到的趣事：「我坐電梯遇到印尼朋友，他一直看我，我以為他認出我，因為我的戲都有在印尼播，結果他突然跟我講『你是印尼人嗎』？他以為我也是幫傭，因為我那時候曬很黑，剛好又拿著垃圾袋。」



趙正平則分享景行廳男孩舉辦簽唱會的盛況：「我們辦在台北火車站，當天滿到對面車道，造成交通癱瘓，所以如果我們認真要開演唱會的話，應該是一票難求。」梁赫群更透露唱片公司給的待遇也超好：「我們出通告都是坐港星保母車，還會到東區最貴的髮廊做頭髮，唱片公司真的是重金禮聘，但也可能是有一筆冤枉錢的預算。」

▲趙正平當年組「景行廳男孩」紅極一時。（圖／中天電視提供）

梁赫群還分享趙正平上錯車的糗事：「趙哥做好頭髮就先上保母車，他問司機要去哪，司機告訴他後，他就開始數落司機『怎麼會是去這裡？你到底有沒有搞清楚』？司機就說『趙哥不好意思，我今天是來載羅志祥的』，趙哥只好摸摸鼻子下車。」