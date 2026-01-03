騙女兒沒買到BABYMONSTER門票！郭彥均：讓她學習不是應有的 心疼揭原因

記者潘慧中／綜合報導

郭彥均2日在社群平台分享一段育兒經歷。他在女兒最期待的韓女團BABYMONSTER台北演唱會當天，雖然早已備妥門票，卻選擇隱瞞真相，陪著以為沒票的女兒在場外準備聽漏音，「想要讓她學習到很多事情不是都是應該有的。」

▲郭彥均其實有請朋友幫忙買到票。（圖／翻攝自Instagram／antony8955）



郭彥均透露，起初確實沒有搶到BABYMONSTER的門票，看著女兒滿心期待卻可能落空的樣子，他真的很心疼，但發現女兒面對失望時表現得「不哭不鬧」，展現出極為懂事的一面，又讓他覺得很欣慰。

後來，郭彥均好不容易買到兩張票，卻決定最後一刻才揭曉驚喜，但同時也覺得「對她好殘忍」。他觀察到女兒默默準備好小卡放在包包裡，即便只能坐在場外、聽著微弱的鼓聲也說很開心，甚至認為坐在外面聽漏音「搞不好還可以交到新朋友」，讓他直呼孩子「好可愛好天真」。

▲郭彥均一開始並沒有跟女兒說。（圖／翻攝自Instagram／antony8955）



針對不第一時間告知有票的原因，郭彥均解釋是為了在教育方面更加小心，讓女兒學習到「很多事情不是都是應該有的」。他不希望孩子認為父母什麼都辦得到，而是要在「珍惜之下還能保有單純的心」，藉此機會讓她親自「體會失落和習慣不符合自己期待的狀況」。

為了讓驚喜更寫實，郭彥均甚至進行了沙盤推演，騙女兒自己先去現場排隊買現場票，再接她下課。全家人還備妥了摺疊椅、晚餐、外套與雨衣，陪女兒在場外「感受」場內的氣氛。

▲▼郭彥均女兒知道能進場聽歌時，興奮到狂跳。（圖／翻攝自Instagram／antony8955）



直到開演前，郭彥均才拿出門票，肯定女兒在「接受失敗的結果」上處理得很好。最後，他將僅有的兩張票交給妻子與女兒，自己則選擇在車上等待，「我在外面其實比妳們在裡面更開心，從細節中發現孩子的光芒，我們一起學習寶貴的一課。」

郭彥均IG全文：

終於終於到了1/2號妹妹最期待的一天

Baby Monster台北演唱會

我們確實沒有搶到門票

看著她那麼期待我們都好心疼

但看到她不哭不鬧也很感動她真的好乖

事實是…爸爸好不容易買到「兩張票」

但我們想在最後一刻再告訴她

可是我們感覺對她好殘忍

看著她準備好多小卡放在包包裡

準備「坐在場外」聽著場內微弱的鼓聲

她說這樣她也會很開心

我說很多小朋友都會坐在外面聽「漏音」

天真的妹妹說：那這樣搞不好還可以交到新朋友…天啊寶貝真的好可愛好天真

不想第一時間告訴她是想要讓她學習到

很多事情不是都是應該有的

在教育溝通方面我們一直都很小心

深怕她認為我們什麼都可以辦得到

讓她學習珍惜之下還能保有單純的心

體會失落和習慣不符合自己期待的狀況

「當天沙盤推演」

演唱會七點半開始

我跟妹妹說爸爸三點就去現場排隊

看還有沒有「現場票」可以買

然後四點去學校接她到會場

這時候我會跟她說：

爸爸在演唱會外面遇見認識的朋友

所以請朋友幫爸爸在現場排隊買票

這樣我就可以合理的去學校接她下課

我們一起準備坐在外面的工具

折疊椅、晚餐、偶像小卡、外套、雨衣

我們打算陪她一起

在演唱會外面「感受」場內的氣氛

妹妹說這樣她也會很開心

我們珍惜她與生俱來的樂觀與知足和窩心

我們打算最後一刻才會拿出門票

告訴她接受失敗的結果她處理的很好

所以我們覺得妳很值得進去看演唱會

謝謝好朋友幫我們搶到門票

這對我們來說是無比珍貴的經驗

讓我們煎熬之下更認識妹妹的個性

更是我們以後一起的回憶

：看她失落的樣子好捨不得好想提早告訴她

我說：就當作沒有票沒有這回事就好

親愛的寶貝我們真的很愛妳

我們希望一直保留妳那麼天使的個性

那麼知足懂事又貼心的樣子

我們不是故意騙妳

而是我們一起努力後沒有買到

爸爸也哭了因為知道妳好乖妳好希望可以

然後妳沒有放棄又很知足我也沒有放棄

所以是老天爺一起眷顧我們

只有兩張票妳跟媽媽進去就好

爸爸在車上等妳們出來

我在外面其實比妳們在裡面更開心ㄛ

從細節中發現孩子的光芒

我們一起學習寶貴的一課