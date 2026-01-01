快訊／長澤雅美元旦宣布結婚！嫁大5歲大咖導演　甜蜜證實「已登記」

記者田暐瑋／綜合報導

日本女星長澤雅美1月1日宣布結婚，結婚對象是43歲電影導演福永壯志，突如其來的喜訊讓粉絲震驚不已，她所屬的公司同步發聲，「謹此向大家報告，長澤雅美已經結婚。雖然這是突如其來的宣布，我們深感抱歉，但若您能夠溫暖地守護他們，我們將不勝感激。未來也請繼續多多支持長澤雅美。」

長澤雅美1日無預警宣布結婚，聲明中表示：「非常抱歉以個人私事驚擾大家，我已與電影導演福永壯志先生登記結婚。在未來的日子裡，我們將互相扶持，珍惜每一天的生活，一步一步地走好人生的每一個階段。雖然我們兩人還很不成熟，但如果大家能夠繼續溫暖地守護我們，我將感激不盡。」

▲長澤雅美。（圖／CFP）

長澤雅美一直是男性心中的夢中情人，如今宣布結婚讓許多粉絲心碎，她的老公是導演福永壯志，2007年畢業於紐約市立大學布魯克林分校電影學系，首部長篇電影《利比里亞的白血》曾在柏林國際電影節全景單元首映，並榮獲2015年洛杉磯影展美國劇情片獎，2015年在聖地牙哥亞洲電影節上榮獲喬治·C·林新銳導演獎。

▲福永壯志。（圖／翻攝自YT）

