玉澤演奪獎放閃未婚妻：我愛妳
跨年「暴跌剩10℃」
《網球王子》龍馬結婚了
台東超瘋！張惠妹跨年飆唱13首歌1.5hrs　28萬人看呆：當演唱會在開

記者田暐瑋／綜合報導

張惠妹（阿妹）在跨年夜這天回到家鄉台東，與A-Lin、玖壹壹、范曉萱等輪番上陣開唱，她不只是跨年後第一位表演的藝人，跨年前也偶爾穿插上台開嗓，宛如大型派對，而光是她的演出時長就高達90分鐘，根本像是個人演唱會，被網友大讚是「全台最嗨跨年晚會」。

張惠妹擔任台東跨年活動的總導演，把晚會變成音樂節型態，結合主舞台與「音樂實驗場」，讓台東的跨年氛圍升級成為音樂、文化與土地情感的年度盛事。她在跨年後一連演唱13首歌曲，時常長達150分鐘，線上同步收看直播的網友高達28萬人，數據相當驚人。

▲▼ 張惠妹台東跨年。（圖／台東縣政府提供）

▲張惠妹台東跨年。（圖／台東縣政府提供）

在演出中，張惠妹與粉絲互動，分享新年的希望，甚至在團隊器材尚未準備好的情況下，隨興清唱了《姊妹》和《一想到你呀》等歌曲，隨後邀請A-Lin、李英宏和范曉萱等，共同演唱《三天三夜》，接著演唱多首經典曲目，如《站在高崗上》和《特別的人》，氣氛嗨到最高點。

倒數前由金曲歌后A-Lin坐鎮，除了帶來〈大大的擁抱〉、〈失戀無罪〉、〈摯友〉等經典歌，並驚喜迎來阿妹合唱〈連名帶姓〉，玖壹壹樂團的春風事後也提到，張惠妹從彩排開始就全程參與，讓大家都能吃好住好，並且提供免費的酒水，歌手們直接喝到凌晨4點，「我昨天看了那些姊姊們喝到凌晨四點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐。」

▲▼ A-Lin台東跨年。（圖／台東縣政府提供）

▲ A-Lin台東跨年。（圖／台東縣政府提供）

王心凌.王耀慶一起〈心電心〉誰甜～　〈愛你〉還有機器人舞群！

