連千毅辣秘書轉行當廟會咖！跳一半「爺爺嗨到亂入」她真實反應全被拍

記者潘慧中／綜合報導

「最兇日文老師」長瀨昆妮先前因出現在連千毅的直播當「秘書」幫忙賣貨，知名度水漲船高。近日格外引起討論的是，她火辣現身活動，未料表演到一半突然發現「有爺爺也嗨起來亂入」，當下臨危不亂的反應全被拍了下來。

▲長瀨昆妮表演到一半被爺爺亂入。（圖／翻攝自Instagram／nagase_queenie）



[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面中，可以看到長瀨昆妮身穿設計大膽的鮮紅色背心，正中間開了兩個洞，辣露渾圓半球；她下半身則穿上黑色多層次蕾絲蛋糕短裙，搭配紅色滾扁的黑色透膚絲襪，完美襯托出鉛筆腿。

▲長瀨昆妮穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／nagase_queenie）



沒想到，當長瀨昆妮表演到一半，突然有一位長輩從台下一路走階梯登上舞台。雖然有點嚇到，她仍很有禮貌地向對方致意，「爺爺上台跳舞，給你一個讚！」

▲長瀨昆妮其實更擔心爺爺會跌倒。（圖／翻攝自Instagram／nagase_queenie）



老人家走上舞台後，伸出雙手似乎想和長瀨昆妮互動，但她其實最擔心的是對方可能會跌倒受傷。確定長輩無礙後，她便繼續熱舞，對方也安靜地拿著海報站在後方。

▲爺爺最後安靜地站在長瀨昆妮後方看她演出。（圖／翻攝自Instagram／nagase_queenie）



事實上，隨著連千毅入獄，長瀨昆妮開始轉型發展其他類型的工作，除了上電視節目錄影、主持記者會、拍攝業配照、餐酒館擔任一日店長和推出寫真書，後來還陸續接下廟會活動，在網路上的人氣始終居高不下。