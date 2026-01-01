韓男星跨年夜痛失摯愛媽媽⋯　「大咖聲優」病逝享壽76歲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民聲優」宋道順為動畫《湯姆貓與傑利鼠》配音打開知名度，她2020年受頒寶冠文化勳章，但近年來飽受病魔折磨，她努力抗病，1日卻傳來令人遺憾的消息，家屬證實她31日晚間在醫院辭世，享壽76歲。而她的演員兒子朴俊赫（박준혁，Park Joon-Hyuk）在跨年夜痛失摯愛的母親，噩耗曝光後讓演藝圈與粉絲深感惋惜，紛紛透過社群平台送上哀悼與不捨。

▲「國民聲優」宋道順跨年夜病逝。（圖／翻攝自Channel A）



據電視圈透露，宋道順31日晚間10點在建國大學醫院病逝，享壽76歲。家屬陪在她的身邊送最後一程，靈堂設置在首爾峨山醫院，並預計在3日早上6點20分出殯。

宋道順1967年以配音員身份出道，她除了為動畫《湯姆貓與傑利鼠》配音，也同時擔任過《101忠狗》、《我朋友龍》聲優演員，多年來在廣播界、動畫界活躍著，2020年受頒寶冠文化勳章。

▲宋道順2019年透露自己治療甲狀腺癌多年。（圖／翻攝自MBC）



▲宋道順兒子是知名演員朴俊赫。（圖／翻攝自SBS）



宋道順2019年曾在節目上透露自己罹患甲狀腺癌，積極治療多年，31日還是沒能敵過病魔。而她的大兒子是演員朴俊赫，曾出演《醫法刑事》、《朝鮮生存記》等，二兒子也在業界工作隸屬SPOTV，目前宋道順的丈夫、兒子、媳婦們皆守在靈堂。