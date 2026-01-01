2026年2月韓星來台應援投票！南北同步追星 TXT台北、TWS高雄拚場
記者張筱涵／綜合報導
2026年2月適逢農曆新年假期尾聲與西洋情人節，台灣韓流市場呈現「男神降臨」與「甜蜜樂團」並行的熱鬧景象！粉絲窩（FansWorld）正式啟動【粉絲窩「2026年2月來台韓星」應援票選活動】，邀請粉絲在充滿愛的二月份，將手中的愛心票投給本命，讓偶像不僅能攻佔舞台，更能霸氣登上粉絲窩 Facebook 橫幅（Banner）與《ETtoday星光雲》專題報導，成為最耀眼的「應援王」！
2月的活動一開局就熱鬧非凡，特別是2月1日（週六） 當天，全台將陷入瘋狂追星模式！大勢男團TOMORROW X TOGETHER （TXT）接續前一日的氣勢，於臺北大巨蛋帶來第二場震撼演出。同一時間，出道2年的TWS也在高雄流行音樂中心開唱，讓台灣南北兩地同步陷入K-POP狂熱。
除了偶像團體，韓劇迷也有福了！「長腿歐巴」崔振赫選在2月1日當天於Legacy TERA舉辦粉絲見面會，準備用招牌低音砲融化粉絲的心；實力派主唱鄭大賢 亦不遑多讓，同日將於WESTAR 舉辦演唱會，展現超強歌唱實力。緊接著在年後首個週末2月8日，ifeye也將在MOONDOG舉辦FANCON，與台灣粉絲近距離互動。
來到充滿粉紅泡泡的月中，人氣急速竄升的樂團QWER相當寵粉，選在2月14日、15日西洋情人節檔期，於TICC台北國際會議中心連開兩場演唱會，準備用熱血又可愛的搖滾樂，與粉絲共度最甜蜜的情人節約會。
月底的228連假同樣精彩壓軸，SM娛樂旗下的NCT WISH將於2月28日登場，在林口體育館舉辦演唱會，以清爽活力的表演為2月份的韓流嘉年華畫下完美句點。從男團、樂團到韓劇男神，這個2月絕對讓粉絲行程滿檔、幸福感爆棚！
粉絲窩「2026年2月來台韓星」應援票選活動
一、活動辦法： 應援投票活動列出2026年2月即將來台的韓星，獲得最多愛心數的偶像，將於演出當天登上「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅(Banner)，擁有400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也貼出該「偶像專屬推坑」專題報導，擴大你偶像在台曝光度！
二、活動時間： 即日起至2026年1月26日23:59止。
三、參與方式： 加入ETtoday會員，登入FansWorld粉絲窩，使用愛心投票。愛心可以通過簽到、完成特定任務來獲得。
四、注意事項：
若第一名因故取消來台行程，則由第二名遞補獲獎資格，以此類推。
投票活動上線後才宣布來台的韓星，恕不列入本次票選選項。
「FansWorld粉絲窩」保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。
|時間
|來台藝人
|活動
|1/31、2/1
|TOMORROW X TOGETHER
|演唱會＠臺北大巨蛋
|1/31、2/1
|TWS
|演唱會＠高雄流行音樂中心
|2/1
|崔振赫（최진혁）
|見面會＠Legacy TERA
|2/1
|鄭大賢
|演唱會＠WESTAR
|2/8
|ifeye
|FANCON＠MOONDOG
|2/14、2/15
|QWER
|演唱會＠TICC
|2/28
|NCT WISH
|演唱會＠林口體育館
【關於Fansworld粉絲窩】
——追星族的世界，所有粉絲的家——
