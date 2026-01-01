ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
玉澤演奪獎放閃未婚妻：我愛妳
跨年「暴跌剩10℃」
《網球王子》龍馬結婚了
2026年2月韓星來台應援投票！南北同步追星　TXT台北、TWS高雄拚場

記者張筱涵／綜合報導

2026年2月適逢農曆新年假期尾聲與西洋情人節，台灣韓流市場呈現「男神降臨」與「甜蜜樂團」並行的熱鬧景象！粉絲窩（FansWorld）正式啟動【粉絲窩「2026年2月來台韓星」應援票選活動】，邀請粉絲在充滿愛的二月份，將手中的愛心票投給本命，讓偶像不僅能攻佔舞台，更能霸氣登上粉絲窩 Facebook 橫幅（Banner）與《ETtoday星光雲》專題報導，成為最耀眼的「應援王」！

▲▼2026年2月韓星投票。（AI協作圖／記者張筱涵製作，經編輯審核）

2月的活動一開局就熱鬧非凡，特別是2月1日（週六） 當天，全台將陷入瘋狂追星模式！大勢男團TOMORROW X TOGETHER （TXT）接續前一日的氣勢，於臺北大巨蛋帶來第二場震撼演出。同一時間，出道2年的TWS也在高雄流行音樂中心開唱，讓台灣南北兩地同步陷入K-POP狂熱。

除了偶像團體，韓劇迷也有福了！「長腿歐巴」崔振赫選在2月1日當天於Legacy TERA舉辦粉絲見面會，準備用招牌低音砲融化粉絲的心；實力派主唱鄭大賢 亦不遑多讓，同日將於WESTAR 舉辦演唱會，展現超強歌唱實力。緊接著在年後首個週末2月8日，ifeye也將在MOONDOG舉辦FANCON，與台灣粉絲近距離互動。

來到充滿粉紅泡泡的月中，人氣急速竄升的樂團QWER相當寵粉，選在2月14日、15日西洋情人節檔期，於TICC台北國際會議中心連開兩場演唱會，準備用熱血又可愛的搖滾樂，與粉絲共度最甜蜜的情人節約會。

月底的228連假同樣精彩壓軸，SM娛樂旗下的NCT WISH將於2月28日登場，在林口體育館舉辦演唱會，以清爽活力的表演為2月份的韓流嘉年華畫下完美句點。從男團、樂團到韓劇男神，這個2月絕對讓粉絲行程滿檔、幸福感爆棚！

粉絲窩「2026年2月來台韓星」應援票選活動

一、活動辦法： 應援投票活動列出2026年2月即將來台的韓星，獲得最多愛心數的偶像，將於演出當天登上「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅(Banner)，擁有400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也貼出該「偶像專屬推坑」專題報導，擴大你偶像在台曝光度！

二、活動時間： 即日起至2026年1月26日23:59止。

三、參與方式： 加入ETtoday會員，登入FansWorld粉絲窩，使用愛心投票。愛心可以通過簽到、完成特定任務來獲得。

四、注意事項：

若第一名因故取消來台行程，則由第二名遞補獲獎資格，以此類推。

投票活動上線後才宣布來台的韓星，恕不列入本次票選選項。

「FansWorld粉絲窩」保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

時間 來台藝人 活動
1/31、2/1 TOMORROW X TOGETHER 演唱會＠臺北大巨蛋
1/31、2/1 TWS 演唱會＠高雄流行音樂中心
2/1 崔振赫（최진혁） 見面會＠Legacy TERA
2/1 鄭大賢 演唱會＠WESTAR
2/8 ifeye FANCON＠MOONDOG
2/14、2/15 QWER 演唱會＠TICC
2/28 NCT WISH 演唱會＠林口體育館

【關於Fansworld粉絲窩】
——追星族的世界，所有粉絲的家——

FansWorld粉絲窩

pse.is/757bz5

>>>點我下載新聞雲App加入粉絲窩

