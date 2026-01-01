謝佳見元旦PO養眼自拍…窗戶倒映只穿內褲　轉正面「下面一大包」

記者黃庠棻／台北報導

馬來西亞籍華裔男星謝佳見已出道超過20年，橫跨歌手、演員、舞台劇演員多重身份，代表作有《16個夏天》、《我的寶貝四千金》、《獨家保鑣》、《酷蓋爸爸》等，還曾入圍第50屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」。2026年元旦，他也在社群網站上更新近況，好身材意外引起熱議。

謝佳見1日在社群網站上發文，寫下「2026的第一個早晨仰望著天，好舒服的陽光。 感謝一切的遇見，願一切美好持續， 祝福大家。感謝主」，並附上一系列自拍照，只見他站在陽台面對著炙熱的太陽，素顏入鏡仍舊看得出他的好膚質。

不僅如此，謝佳見在陽台上的自拍照僅穿著白色上衣，陽台的落地窗意外倒映出他的下半身，也只穿著一條白色內褲，緊緻俏臀線跳不小心被看光，沒想到下一張他更大方放送正面自拍照，由於穿著內褲的關係，一雙大長腿全都露，甚至藏著「重要部位」的大亮點。

對此，謝佳見元旦放送好身材的貼文發出後，也吸引許多網友討論，紛紛歪樓留言「第二張太犯規」、「忍不住一直放大看耶」、「新年第一天就給大家這麼養眼的照片」、「性感一大包」，更有許多粉絲獻上新年祝福「新年快樂」、「祝哥心想事成」。

