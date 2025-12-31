2PM玉澤演跨年夜奪獎！認愛首度放閃　霸氣喊未婚妻本名：我愛妳

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體2PM成員玉澤演跨足戲劇圈15年，2010年參演《灰姑娘的姐姐》與《夢想起飛Dream High》以演員身份出道，31日首度拿下生涯第一個演技獎，他被喊到名字時驚訝不已，台上他不忘向2PM成員們致謝，即將結婚的他，更首度公開放閃，霸氣告白未婚妻，喊著「我愛妳」，全場嗨翻。

▲2PM玉澤演出道以來首次奪到演技獎。（圖／翻攝自KBS YouTube）



玉澤演以《我奪走了公爵的初夜》拿下人生第一個演技獎，他感性表示「以2PM身份得過很多獎，但以演技這是第一次，我沒有任何期待，真是慌張。」

接下《我奪走了公爵的初夜》主演後，玉澤演坦言「讓我對於演戲這件事有了思考的契機，我演戲15年了，通過這次的作品發現了新的面貌，以後我也會努力地好好發展。」

▲2PM玉澤演跨年夜奪獎M，霸氣喊未婚妻本名「我愛妳」。（圖／翻攝自KBS YouTube）



最後，玉澤演沒忘記一一向2PM的成員們致謝，「Jun. K、Nichkhun、祐榮、俊昊及燦盛，真的很謝謝你們」，即將在春天結婚的他，出道以來首度放閃，交往5年的小4歲圈外女友告白「最後我想向未婚妻表達謝意，xxx呀，我愛妳。」實名公開女友的名字，全場超驚喜。