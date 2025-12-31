洪詩認「變成一家四口失去快樂」　一打二吐心聲：重啟睡不飽人生

記者王靖淳／綜合報導

女星洪詩和藝人李運慶結婚後，育有兩個寶貝女兒，平時會透過社群記錄生活的她，今（31）日透過社群發布長文，寫下晉升成為二寶媽的真實心聲。

▲洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

洪詩坦言這一年因為小女兒的報到，生活變得非常忙碌，加上老公近期投入新戲的拍攝工作，經常早出晚歸，讓她必須獨自扛起育兒重擔，深刻「感受到什麼叫做一打二」的崩潰感。她無奈表示，因為二寶夜裡總是睡睡醒醒需要哄睡，導致她「基本上生完她我到現在沒睡過一個整覺」，這段「直接重啟睡不飽的人生」，讓她直呼比第一胎時更辛苦。

▲洪詩分享二寶媽心聲。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



面對這段艱辛時光，洪詩自我喊話「這一切都是過渡期」，深知嬰兒期很短，甚至心態也出現轉變。以前照顧老大時總捨不得孩子長太快，現在反而好期待小女兒趕快長大，希望能盡早看到姊妹倆一起玩耍的畫面。回顧這一年，洪詩感性地總結，雖然變成一家四口後真的好累，「失去了一些快樂，但卻獲得了更多幸福。」最後，她也喊話：「期待2026有更多的好事發生，一切平安順利健康。」