簡沛恩痛別父親！　以為被拋棄…遺物驚見「皮夾藏照」：他一直愛我

記者蔡宜芳／綜合報導

女星簡沛恩在2025年最後一天，透過社群發文哀悼父親，坦言自己剛送完爸爸最後一程，心情格外複雜。她也分享了一張珍貴老照片，感慨和父親相處的時光不長，也是在父親離世後，她才知道爸爸一直惦記著自己。

▲簡沛恩透露父親去世的消息。（圖／翻攝自Instagram／peien_chien）

簡沛恩表示，自己曬出的照片是唯一一張父親抱著她的照片，也成了她對父親最具體的記憶。簡沛恩坦承說，自己和父親一起生活的記憶其實非常模糊，「五歲之後，他就不再出現在我的生活裡。」從此父女關係留下長長的空白。即便時間走過多年，這段缺席仍像一道隱形的傷，直到父親離開，才被她用文字慢慢攤開、好好告別。

簡沛恩提到自己幼年時，在外婆家讀幼稚園，常常忍不住懷疑自己是不是「爸媽不要的小孩」。由於那是一個離婚率很低的年代，沒有爸媽陪伴的孩子總會背負一種「覺得自己是異類」的自卑感。她也坦言，從大人們閒聊的隻字片語裡，她一度以為父親是丟下自己不管的人，她也因此在同儕之間更加敏感。尤其小學時，看到同學吵架就能理直氣壯說「我要回去跟我爸爸說」，她卻沒有爸爸可以依靠，只能把委屈吞下去。

▲簡沛恩分享與爸爸的合照。（圖／翻攝自Instagram／peien_chien）

進入青春期後，簡沛恩的叛逆更像是把說不出口的渴望轉成埋怨，去同學家吃飯，看見同學可以對爸爸撒嬌、任性，她心裡就會多一份說不出口的怨：「為什麼別人有爸爸疼、有人愛，而我沒有？」這些年少的質問一直沒人回答，也成了她在長大後仍要慢慢消化的心結。

隨著年齡增長，簡沛恩說自己學著放下怨，「也可能太習慣了生活裡沒有父親這個角色，我們的關係，變成一種親近的陌生人。偶爾通電話，不到三分鐘，一年大概只見一次面，吃一頓飯。」她原以為父親熱愛騎車又很重養生，生命應該還很長，沒想到離別卻來得如此快又突然。

簡沛恩透露，她在月中南下陪父親看診，結束後本想送對方回家休息，體力不好的父親卻堅持陪她到高鐵站，下車時只對她說：「我們彼此保重。」那也成了爸爸對她說的「最後一句清楚的話」。簡沛恩再度南下時，父親已經意識不清，「後來聽他的朋友說，父親曾提過，對於沒有養育我、陪伴我長大，他心裡一直有愧疚，所以選擇不打擾我。」

簡沛恩說，自己在父親臨終前，第一次握著爸爸的手，在耳邊輕聲說：「我們兩個一起放下吧！這一輩子關於父女關係缺憾的課題，我們做完了，我們一起放下所有的愧疚與埋怨吧。」後來，她收到爸爸的手機與皮夾遺物，才發現爸爸的皮夾裡竟放著十幾年前罕見合照，手機密碼還是她的生日，「那一刻我才知道——原來他一直惦記著我，我不是那個，爸爸不愛的小女孩。」

對於父女的心結得以化解，簡沛恩感嘆，這是父親留給自己最後、也最珍貴的禮物，「2025年的最後一天，我送父親到他以後的長居之地，我選擇用祝福取代悲傷，祝福父親下一段旅程，幸福、圓滿、開心。」