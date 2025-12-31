陳昇跨年放閃愛妻「愛在心裡憋到內傷」！　霸氣宣告財產去向：全給她　

▲ 陳昇舉辦第31次跨年演唱會《我不是搖滾歌手》。（圖／宜辰整合行銷提供）



記者翁子涵／台北報導

陳昇今（31日）舉辦第31次跨年演唱會《我不是搖滾歌手》，一開場，陳昇身穿白色流蘇皮衣、內搭橘紅色格紋襯衫與牛仔褲，頭戴「Not A Rockstar」棒球帽現身舞台，並先將所有團員一一唱名介紹，從老班底到長年合作的音樂夥伴，隨後新專輯作品〈鳳凰城〉樂音緩緩響起，為跨年夜揭開序幕，67歲的陳昇也表示希望70歲時能與一起騎車的好友、親弟弟與小叔登上日本富士山，並與歌迷再次約定明年跨年演唱會再聚首。

▲▼ 陳昇準備蛋糕給孫女。（圖／宜辰整合行銷提供）



被問這次演唱會歌單是否有送給老婆的歌曲，陳昇表示：「是秘密，自己不擅長用言語表達，愛都在心裡憋到內傷。」而去年跨年演出時，剛好孫女誕生，經過了一年，陳昇坦言自己還在練習與適應，甚至開玩笑說：「自己都還沒有學好當爸爸，就開始要學當爺爺了。」也特別準備蛋糕到演出後台，準備在演出空檔與家人一同為孫女慶生，被問到是否有送孫女禮物，陳昇霸氣笑說：「我所有的一切都是她的了！」

整場演唱會曲目橫跨創作生涯多個時期，既有陪伴歌迷多年的經典作品，也融入近年來多張新專輯的全新能量。當熟悉的昇式經典情歌旋律響起，全場觀眾齊聲合唱，場面熱烈；快歌段落更是熱歌勁舞不間斷，昇哥也笑說：「我不是搖滾歌手，但跨年夜，就是要唱到大家都不想回家。」

演唱會中段，陳昇換上西裝外套搭配粉色水洗牛仔褲，驚喜演唱〈冰點〉的特別版本，創作女歌手PiA驚喜現身，與陳昇一同演唱，緊接著〈北京一夜〉響起，全場跟著熟悉的旋律合唱，瞬間將時間拉回無數歌迷初識陳昇的年代。隨著演出推進，新寶島康樂隊正式登場，黃連煜與阿Van與陳昇並肩站上舞台，老班底的默契不需多言。新寶島康樂隊段落中，一首首代表作接連演出，台上台下形成最純粹的音樂交流，也讓跨年夜多了濃厚的人情味與土地氣息。

