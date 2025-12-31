ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」
2大外送平台「跨年交管期間」暫停服務
最暖年末禮物！玄彬、孫藝真捐2億
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

曹西平 狄鶯 蔡依林 唐綺陽 唐從聖 陳美鳳 IU 邊佑錫

睽違5年蕭敬騰再登台中跨年　暫卸悲傷心情專注演唱

記者葉文正／台北報導

相隔5年，金曲歌王蕭敬騰（老蕭）將2025的最後一天，獻給在台中水湳中央公園舉行的「2026台中最強跨年夜」，27日才結束澳門音樂會的他，即刻返台練團，並在30日提前赴台中進行彩排。由於夜晚氣溫偏低，老蕭從上到下裹緊緊、全副武裝投入彩排，只為給觀眾一個最開心、難忘的跨年夜晚；而他自己，也藉由米糕、炸粿等美食的「充電」，上台前就活力滿滿。

▲蕭敬騰收拾悲傷心情唱台中跨年。（圖／三立提供）

▲蕭敬騰收拾悲傷心情唱台中跨年。（圖／三立提供）

老蕭坦言自己很愛吃，走到哪都會期待吃到當地特色或推薦的美食，他也曾透露這次點頭接下台中跨年，關鍵原因之一就是有一串台中美食名單要吃，於是利用彩排前的空檔親自走訪，品嚐了米糕、碗粿、炸粿、鹹粥、豬油飯、古早味阿婆粉粿等在地知名小吃；但礙於行程緊湊、食量有限，他笑說：「我唱完跨年要再繼續好好品嚐。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蕭敬騰收拾悲傷心情唱台中跨年。（圖／三立提供）

▲蕭敬騰到台中先吃美食再說。（圖／三立提供）

這個歲末，對老蕭和經紀人老婆Summer來說是艱難的。因為他的岳父、資深演員林光寧因病驟逝。老蕭坦言：「家人需要時間消化和適應沒有老爺的日子，但Summer 和我已經開工了，不能讓岳父太擔心；岳父挑了子女都在的時候離開，讓我們有機會陪伴、跟他好好道別。」

老蕭有感而發：「過去這一年，我和 Summer學習了很多，我們會互相提醒要先照顧好自己，才能照顧更多人，所以再困難再忙碌也要盡量吃好、睡好，保持運動、維持身心靈健康。」儘管澳門返台後就緊接台中跨年，老蕭依舊表示：「歌手有舞台是幸福的，觀眾開心我們就開心，不辛苦。」

他帶著樂手、燈光、視訊等演出團隊，一行約30人陣仗攜手完成「2026台中最強跨年夜」近30分鐘演出，除了炸裂開場的〈皮囊〉，全場大合唱的〈阿飛的小蝴蝶〉、〈王妃〉，還特別準備了昔日翻唱女歌手作品的專輯《Love Moment》中的〈倒帶〉，和正在大巨蛋開唱的蔡依林遙相呼應，期待台下觀眾和他一起合唱，希望聽到大家的聲音。

返台前一日，老蕭27日在澳門工作當天，台灣東北地區發生規模7.0、全台有感的強震，他掛心家人及毛小孩：「家人群組第一時間就報平安，毛孩們有的依舊熟睡、有的嚇到躲起來，感謝一切平安。」結束跨年演出後，老蕭安排團隊大吃一頓，笑說：「用吃來迎接新年是不能少的，我希望自己和大家未來的日子，每天都要過得盡興：盡興工作、盡興生活。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蕭敬騰summer

推薦閱讀

樂天女孩「熱戀CEO男友」機場當街深吻全被拍！開雙B豪車一起回愛巢

樂天女孩「熱戀CEO男友」機場當街深吻全被拍！開雙B豪車一起回愛巢

15小時前

快訊／韓73歲國民影帝驚傳病危！吃飯噎到昏迷　CPR搶救住進加護病房

快訊／韓73歲國民影帝驚傳病危！吃飯噎到昏迷　CPR搶救住進加護病房

13小時前

李玉璽結婚內幕！親戚爆「媽媽強烈反對」許允樂凍卵掃除婚事障礙

李玉璽結婚內幕！親戚爆「媽媽強烈反對」許允樂凍卵掃除婚事障礙

15小時前

曹西平未婚！狄鶯當眾問「你是GAY嗎」　他霸氣7字回擊…全場閉嘴

曹西平未婚！狄鶯當眾問「你是GAY嗎」　他霸氣7字回擊…全場閉嘴

12/30 20:46

台劇男星是蔡依林演唱會工作人員　「凌晨1點還在大巨蛋」曝幕後

台劇男星是蔡依林演唱會工作人員　「凌晨1點還在大巨蛋」曝幕後

7小時前

蔡依林演唱會「踩巨蟒」傳大陸審批不會過！網急喊：拜託不要閹割

蔡依林演唱會「踩巨蟒」傳大陸審批不會過！網急喊：拜託不要閹割

11小時前

昔鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　急返台送最後一程

昔鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　急返台送最後一程

12/30 19:26

蔡依林唱一半「30公尺巨蟒」直衝觀眾席！震撼畫面曝...全場掉下巴

蔡依林唱一半「30公尺巨蟒」直衝觀眾席！震撼畫面曝...全場掉下巴

12/30 20:40

36歲差爺孫戀玩完！75歲男星認了「遭女友瞞婚」：原來我是第三者

36歲差爺孫戀玩完！75歲男星認了「遭女友瞞婚」：原來我是第三者

9小時前

謝盈萱近看「蔡依林站蛇頭」從面前經過！　震驚：這不只是演唱會

謝盈萱近看「蔡依林站蛇頭」從面前經過！　震驚：這不只是演唱會

14小時前

張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」！　告白：親愛的…粉絲嗨到暴動

張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」！　告白：親愛的…粉絲嗨到暴動

8小時前

夏和熙當眾宣佈脫單「高帥另一半」曝光！羞曝排戲第一天就到Motel

夏和熙當眾宣佈脫單「高帥另一半」曝光！羞曝排戲第一天就到Motel

12/30 17:45

熱門影音

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!
蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」

蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」
60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我
【享壽66歲】曹西平深夜驚傳家中離世！　前天才發文感嘆地震

【享壽66歲】曹西平深夜驚傳家中離世！　前天才發文感嘆地震
孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多
戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子
酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？
演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈

演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈
蔡依林也跟上撒嬌挑戰　愛犬在旁邊應援：汪！

蔡依林也跟上撒嬌挑戰　愛犬在旁邊應援：汪！
炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！

炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！
鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉
曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

RAIN打招呼

RAIN打招呼

戴佩妮隔9年唱回小巨蛋　認身體出狀況：不能亂動

戴佩妮隔9年唱回小巨蛋　認身體出狀況：不能亂動

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

張棟樑、信淋雨帥跳周董《飄移》！　王耀慶「腳打石膏」照上台：沒資格生病

張棟樑、信淋雨帥跳周董《飄移》！　王耀慶「腳打石膏」照上台：沒資格生病

蔡依林〈Pleasure〉新歌首秀超辣！　漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」

蔡依林〈Pleasure〉新歌首秀超辣！　漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

看更多

曹西平猝逝...楊繡惠不捨　感嘆：能和父母天上團圓了

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前2

《大學生》Nina、小新跨年夜證實離婚！　8年婚姻婚劃下句點

19分鐘前0

陳漢典Lulu高雄跨年放閃　讚集美貌與智慧於一身

20分鐘前0

不只巨蟒！蔡依林辣騎「10米高巨馬」衝觀眾席　4萬人全瘋了

23分鐘前0

直擊／張惠妹太狂了！　領軍眾星台東跨年「現場＋直播破28萬人」擠爆

34分鐘前0

蔡依林跨年夜甜認「戀愛中」！　羞曝多巴胺中毒ing：3、4天了

36分鐘前11

謝京穎懷孕PO文藏玄機！　「2表情符號」疑洩寶寶性別

37分鐘前10

2PM玉澤演跨年夜奪獎！認愛首度放閃　霸氣喊未婚妻本名：我愛妳

43分鐘前14

劉宇寧跨年唱一半改詞「放錯歌了吧」　臨場反應掀歡呼

44分鐘前43

華莎淡水跨年雨中熱舞！停頓10秒「表情超有愛」：把這當我家

50分鐘前22

畢書盡台北跨年演出罕出包！　自責道歉：讓大家感到不舒服很抱歉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 樂天女孩「熱戀CEO男友」機場當街深吻全被拍
    15小時前1622
  2. 快訊／韓73歲國民影帝驚傳病危！吃飯噎到昏迷
    13小時前84
  3. 李玉璽媽媽急抱孫　許允樂凍卵掃除婚事障礙
    15小時前1415
  4. 曹西平未婚！狄鶯當眾問「你是GAY嗎」　他霸氣7字回擊…全場閉嘴
    12/30 20:463410
  5. 台劇男星是蔡依林演唱會工作人員！親曝幕後狀況
    7小時前202
  6. 蔡依林演唱會「踩巨蟒」太強　陸網憂心審批不會過
    11小時前164
  7. 昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　
    12/30 19:262412
  8. 蔡依林唱一半「30公尺巨蟒」直衝觀眾席
    12/30 20:40507
  9. 36歲差爺孫戀玩完！75歲男星認了「遭女友瞞婚」　
    9小時前3620
  10. 謝盈萱近看「蔡依林站蛇頭」從面前經過！
    14小時前307
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合