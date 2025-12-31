美秀集團跨年開場全身濕透！表演到一半鼓手突吃香蕉　親揭背後原因

記者孟育民／台北報導

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」今（31日）晚間七點熱鬧登場，稍早美秀集團率先帶來開場表演，即便外面下著雨，他們全身濕透，仍澆不息粉絲的熱情，全場跟著嗨唱。然而鼓手鍾錡演出到一半，突然拿出一根香蕉，當場在台上吃了起來，意外成為跨年最逗趣畫面。

▲ 鍾錡台上吃香蕉。（圖／翻攝自YouTube／臺北市政府Taipei City Government）

美秀集團為「北跨」拉開序幕，一連帶來多首夯曲〈我要你愛〉、〈懲罰〉、〈捲菸〉、〈偷偷愛〉、〈電火王〉、〈這幾年〉、〈愛情的大壞蛋〉，全場嗨翻「大跳」，台下忍不住跟著大合唱。

▲▼美秀集團帶來超炸開場，全身都濕透。（圖／記者周宸亘攝）

當演唱到〈懲罰〉時，鼓手鍾錡突如其來的「吃香蕉」橋段，畫面掀起網友討論。事後他透過經紀人解釋：「近年來流行在跨年的時候吃12顆葡萄，但美秀是一個叛逆的團體，所以想和大家吃不一樣的！香蕉有水果之王的稱號，又是台灣盛產的水果，富含膳食纖維、碳水化合物和鉀、鎂，所以決定改吃香蕉，愛台灣！」

明年即將迎接成團10周年的美秀集團，也預告將陸續帶來更多音樂計畫，值得粉絲持續關注。談到今晚的跨年演出，他們則笑說：「雨天蕉不熄大家的熱情！」展現一貫幽默。