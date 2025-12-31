ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
張惠妹新歌有洋蔥　90歲張媽媽「罹突發性失憶」：害怕失去的恐懼

記者蔡琛儀／台北報導

金曲天后張惠妹（阿妹）今（31日）無預警推出全新單曲〈我的存在就是愛你〉，而她的分身阿密特也不讓阿妹專美於前，同步發行新單曲〈你的存在就是愛我〉，在2025年最後一天一次送上雙重新歌，讓歌迷驚喜不已，這次新歌促成的原因，卻是因張媽媽生病的緣故。

▲▼ 張惠妹/阿密特2025年末一口氣推出2首新歌 。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹因媽媽生病有感而發推出新歌。（圖／聲動娛樂提供）

阿妹近兩三年忙於巡演工作，一次偶然間聽到這首歌的旋律，直到最近高齡90歲的張媽媽突發性失憶，雖總是一如既往笑笑看著大家，卻忘記了家人的名字，讓阿妹百感交集，坦言：「媽媽年紀大了，與其說難過，不如說是害怕失去的恐懼。」所幸經過一段時間治療，張媽媽近日身體好轉、記憶也逐漸恢復，讓她有了更深層的感觸，也讓當初烙印在心裡的那段旋律，再次被喚醒，起心動念完成這首歌。

歌曲從著手到完成前後僅花了20天，阿妹笑說：「自己只要一啟動，就停不下來！」更在製作過程中衍生出阿密特版本，團隊以同一段旋律，量身打造兩套不同歌詞與編曲，成就兩首完全不同的作品，她錄完阿妹版後僅隔兩天就進行阿密特配唱，兩首歌同旋律、不同歌名、不同唱腔，卻又彼此呼應。

▲▼ 張惠妹/阿密特2025年末一口氣推出2首新歌 。（圖／聲動娛樂提供）

▲新歌同時推出阿密特版。（圖／聲動娛樂提供）

張惠妹也分享：「就像大家常說的，我的歌一開始聽淡淡的，但後座力很強，時間拉得越長，就會跑出更多細節、更多強烈的感受。」由於阿妹版前期準備充足，錄音時進展相當順利；但僅隔兩天就錄阿密特版，阿妹情緒仍未完全抽離，轉換過程一度卡關，她乾脆把錄音室的燈全關，只留一盞小燈，慢慢磨唱腔、語氣與口吻。

談到歌詞中「我為了你而活」這一句，阿妹表示那是一種既強烈又深刻的感受，希望大家能去感受愛、相信愛，不管是誰為了誰而活，都是一股非常強大的力量。而阿密特睽違10年突襲推出新歌，是否意味著這個分身即將正式回歸？對此，阿妹神秘笑說：「好像時候到了，值得期待喔！」

【違停魔人升級版】車停路中間人走光　駕駛回來還順手鎖車再離開

