蔡依林性感馬甲S曲線全看光！　超狂體力內幕曝：絕不碰1物

▲蔡依林首場在台北大巨蛋完美落幕 。（圖／凌時差提供）



記者翁子涵／台北報導

天后蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會，昨晚（30日）首場在台北大巨蛋完美登場，歷經一年半反覆打磨，她以《PLEASURE》專輯中探討「慾望及愉悅」為核心概念延伸，把大巨蛋打造成一座龐大而立體的「愉悅宇宙」和「人間樂園」，蔡依林整場開全麥飆唱熱跳，更穿梭不同道具之中，超過150分鐘不停歇，令粉絲看得目瞪口呆，蔡依林也親自揭秘維持過人體力的秘訣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡依林整場唱跳超過150分鐘，體力驚人 。（圖／凌時差提供）



這次是蔡依林首度挑戰大巨蛋開唱，對體力可說是一大考驗，提到開唱前的飲食控制及如何維持好體力，她透露自己偏好以「海鮮」來補充體力，並嚴格遵循演唱會期間「不碰味精」的原則，她解釋：「因為味精容易導致口渴，我擔心在台上會一直想找水喝，影響演出節奏。」

除了飲食調配，最強大的後援莫過於蔡媽媽的愛心，每天早晚定時燉煮魚湯與雞湯，讓Jolin補充豐富的膠原蛋白，用滿滿元氣守護天后挑戰高難度演出的絕佳體力。

而在演唱會上與JOLIN搭配天衣無縫的36位來自世界各地的菁英舞者及特技舞群，每個人所換上的造型驚艷程度並不亞於JOLIN，連同舞台上12位樂手所加總起來的服裝造型就多達180套，再包含JOLIN的七套《PLEASURE》戰袍，讓整體造型費就高達5000萬台幣。

