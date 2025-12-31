21年沒唱跨年徐若瑄雨中飆歌　J.Sheon投資千萬開餐酒館

記者葉文正／台北報導

「桃園跨年2026跨年晚會ON AIR」今天在桃園樂天棒球場舉行，徐若瑄難得在跨年演唱現身，並笑說自己已經21年沒有唱跨年，也與黃宣一起對唱。J.Sheon也笑說自帶雨人體質，不過今年終於可以跟夥伴們一起跨年，並在自己投資千萬的餐酒館看煙火。

▲徐若瑄睽違21年唱桃園跨年。（圖／TVBS）

徐若瑄說自己21年沒有唱跨年，在最後幾個小時陪伴大家，雨真的下很大，關心歌迷有沒有準備雨傘，〈不敗的戀人〉+〈Stamina〉，與〈狠狠愛〉加上〈愛笑的眼睛〉等當年的紅歌，即便雨勢不小，徐若瑄也沒有想要撐傘，與粉絲一起淋雨。

▲徐若瑄與黃宣對唱。（圖／TVBS）

J.Sheon說之前來過桃園唱過幾次跨年，對於下雨的情況並不陌生：「我蠻常大演出時常常會下雨，應該算是半個雨人，上場前會需要問前一個表演者地板滑不滑，如果還可以，就會小心一點，每踏出一步多看個幾眼，今年特別準備以量制勝，唱比較多，有六首歌可以分享給歌迷，往年大概是四首。」

▲徐J.Sheon也笑說自帶雨人體質。（圖／葉文正攝）

J.Sheon也說，演出結束後，會去自己開的餐酒館，蠻多朋友在那裡，大家聚一下，還預留一隻烤雞，或是看101欣賞煙火。餐酒館才開三、四個月，目前算是打平，跟好友們一起投資，酒館裡面還有錄音室，顧客可以看到錄音實景，花了一千萬。

▲蕭秉治。（圖／TVBS）

J.Sheon有錯過幾次，有看到幾次，錯過的偏多，我住台北，回去通常已經結束，2026希望帶給粉絲，我要變成更好的人，脆上說，去年甚麼樣的人，今年還是會是那樣的人。希望有新的音樂的想法，待人處事更圓融，更成熟。