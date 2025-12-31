鄭家純備孕拚生子！憂鬱纏身多年失眠　為當媽狠戒藥：目標達成

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人鄭家純於2022年11月嫁給日籍小兒科醫師Akira，並在今年10月補辦婚禮。享受人妻生活的她，31日在社群發文回顧2025年，坦言過去因為憂鬱、焦慮，長期需要依賴藥物助眠，但如今身心都出現了很大的變化，也做好準備要當媽。

▲鄭家純在2022年升格當人妻。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

鄭家純透露，自己今年最重大的「心想事成」，就是成功停掉助眠藥物。她坦言，自己因為原生家庭的狀況，在青春期之前就開始有失眠問題。成年離家出走後，遇到很多貴人，彌補了自己的童年遺憾，曾有一、兩年的時間沒有失眠問題。

不過，進入演藝圈後，雖然幸運得到很多資源與關注，壓力也隨之而來，開始出現憂鬱、焦慮，進而導致失眠。她表示，當時經過半年的諮商和藥物治療後復原，但幾年後又開始嚴重失眠，必須靠助眠藥物才能入睡，「我就算在長途飛機上沒吃藥就是一刻都睡不著，更不用說睡午覺。」即便再累也睡不著，幾乎被失眠綁架，所幸疫情期間因為喜歡自主健康管理，在家沒事做兩週就成功把藥量減半。

▲鄭家純表示2026年將開始備孕。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

鄭家純透露，三年前剛結婚時，因身分轉換、不適應東京生活等原因，憂鬱症一度復發，但她很快調整環境，「先生跟友人給我無條件的包容與陪伴，不靠藥物成功渡過那段黑暗期。」她也感謝住在日本的台灣摯友，讓她重新建立在日本生活的自信，「沒有他們依靠，我也不可能安心辦婚禮，實際上雖然沒有真的麻煩到他們太多事情，但就是有娘家在日本的感覺，畢竟我媽媽在我17歲時就過世了，能商量這些事情的人不多。」

至於停藥的關鍵，鄭家純坦言自己從今年初就開始規劃要在2026年備孕，因此今年設定了「把助眠藥物停掉」的目標，從原本兩種藥各兩顆，到開始慢慢減藥。中間過程雖然辛苦，但她在8月赴不丹出差時，洗完澡躺到床上就突然睡著了。

鄭家純表示，以前睡覺前，會有很多想法一直跑進腦中，但現在「像是從遠處飛到腦中的路上會被擋下來」，可以很自然地睡著。回到台灣後，她雖有些不適應不吃藥睡覺的感覺，但為了備孕，還是忍耐住，至今已經過了快五個月都沒靠藥物就睡著，她也為此開心說道：「我在2025年設立的目標達成了。將這個故事跟你們分享，祝福你們在2026年，許下的心願都能實現！」