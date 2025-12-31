YTR小吳員旅途中「爸突心肌梗塞」　他嚇壞急奔回家：今年最無助

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber見習網美小吳平時除了用心經營頻道，同時也不吝嗇與粉絲分享私下生活，在2025年的最後一天，他透過社群發布長文，驚曝爸爸在不久前突然心肌梗塞，貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲見習網美小吳會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

小吳透露，在上個月當他和夥伴飛往泰國清邁員工旅遊時，遠在台灣的父親竟然突然心肌梗塞發作。為了不驚動正在國外的他，媽媽第一時間選擇隱瞞，直到狀況稍微穩定後才告知。小吳表示得知消息後嚇壞，立刻中斷行程火速趕回嘉義。他回憶當時心情，坦言那幾天是整年度「最最最緊張又害怕無助的時刻」，所幸在經醫療團隊的搶救下，父親的手術相當順利且平安。

▲見習網美小吳曝爸爸心肌梗塞。（圖／翻攝自Threads／beauty___wu）

除了分享爸爸的身體狀況，小吳也回顧過去一年的點點滴滴，特別點名感謝身邊一群好友的陪伴，共同收集許多美好回憶。隨著2025年即將畫下句點，小吳也向粉絲送上祝福，期許大家能「把不愉快、難過的事都留在2025。」文末他更樂觀地喊話「2026我們都會幸福的」，希望用這份力量感染更多人。