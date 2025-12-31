KID與唐綺陽朵拉桃園跨年　KID暴瘦12公斤成一道閃電

記者葉文正／台北報導

「桃園跨年2026跨年晚會ON AIR」由唐綺陽、KID與朵拉主持，唐綺陽還在現場談星座運勢，KID現身讓所有媒體嚇了一跳，因為他從81公斤瘦到69公斤，整整瘦12公斤，靠飲食控制瘦非常多。

▲KID瘦成一道閃電。（圖／TVBS）

今天主持人唐綺陽與KID跟朵拉，三人都讓紅色造型慶祝新年，唐綺陽怕雨天摔傷，還特別換薄底的鞋子，唐綺陽也提到2025年是多事之前，幸好從明天起要邁向新時代，就像拆掉房子後，要蓋新房子，談到曹西平沒有病痛突然猝逝，她說：「算是有福報，而且他個性始終如一。」

▲桃園跨年由朵拉(左起)唐綺陽與KID主持。（圖／TVBS）

KID也提到這次主持桃園跨年很興奮，「我們可說是三金主持人，各擁有一座金鐘獎，過程中很多一起聊的話題，最近我變瘦，可以跟朵拉負責跑東跑西，光直接打在國師身上談運勢就好，APINK說像這種小雨他們都不在乎，我等等拚一個晴天給大家，桃園朋友趕快來看我們，KID提到共瘦12公斤，本來81公斤。

而談到前輩好友曹西平突然驟逝，KID也坦承起床後蠻震驚，「曹大哥跟我們相處很久的時間，跟年輕人感情也很好，所以《玩很大》節目的人都很難過，節目成功都是屬於他，非常難過，憲哥也直播，是非常好的前輩跟朋友。」

朵拉更提到，這次桃園跨年準備了很多橋段，比如哪個跨年可以看唐老師講星象，也認為曹大哥對我們來說是重要回憶。