2025年度人氣南韓男團TOP3出爐！　Apink奪人氣南韓女團冠軍

FansWorld 2025年度人氣系列票選結果正式公布，在競爭激烈的南韓男團部分，由實力派搖滾樂團 FTIsland 以超過 2,186 萬票奪冠；而在南韓女團方面，韓流長青樹 Apink 以 55 萬票（59.36%）位居第一。FTIsland、Apink將分別獲得「HEYPOCA小卡機」7天螢幕廣告，粉絲窩邀請各路神手站姐、站哥投稿最強飯拍！

本次南韓男團的人氣榜單呈現出前輩團體深厚的粉絲底蘊。前十名完整名單依序為：冠軍 FTIsland（21,864,931 票）、亞軍 Super Junior（12,742,026 票）、季軍 TOMORROW X TOGETHER (TXT)（149,240 票）；第四名至第十名分別為 ASTRO、N.Flying、ENHYPEN、SEVENTEEN、BIGBANG、ONEUS 以及 GOT7。

▲FTIsland。（圖／資料照／希林國際Chillin International提供）

奪得人氣南韓男團冠軍的 FTIsland，2025年適逢出道18週年，是韓國最具代表性的感性搖滾樂團。主唱李洪基以穿透力十足的嗓音著稱，去年他們透過全新音樂企劃「FTestination」與日文正規專輯《Instinct》保持極高活躍度。特別是他們在台灣的「灶咖大賽」中名列前茅，不僅在台北大巨蛋創下萬人合唱經典神曲〈壞女人〉的奇景，更宣佈於2026年初再度訪台舉辦《FTSODE》演唱會，與粉絲「Primadonna」深厚的情誼無疑是他們穩坐人氣王座的關鍵。

「FansWorld 2025年度人氣系列票選」於12月進行一整個月的投票活動，如今結果出爐， FTIsland除了奪下2025年度人氣南韓男團冠軍，也在系列票選全區總排名得到第二名，獲得粉絲窩2025年度票選第二名應援獎：台北車站K區跳舞區5面燈箱組合（2橫3直），為了讓應援更加完美，粉絲窩開放「飯拍招募」，邀請各路神手站姐、站哥投稿，用你鏡頭下最美的視角為偶像宣傳！

第二名應援禮： 登上「台北車站K區地下街5燈箱（2面橫式+3面直式）」1個月（2026/1/16~2026/2/16）。



南韓女團的競爭同樣精彩，前十名榜單反映出市場的多元偏好：冠軍 Apink（554,000 票）、亞軍 TWICE（181,207 票）、季軍 ITZY（68,404 票）；第四名至第十名則分別為 IVE、(G)I-DLE、GFRIEND、QWER、tripleS、MAMAMOO 以及 NMIXX。

▲Apink。（圖／資料照／COME ON JKSSP提供）

榮獲人氣南韓女團冠軍的 Apink自2011年出道，2025年迎來了出道14週年，成員們在個人與團體活動中皆表現優異，包括鄭恩地在影視方面的傑出成就以及團體在各地的巡迴演出。去年初，她們全體合體來台舉辦「PINK NEW YEAR」演唱會，與粉絲「PANDA」共度農曆新年，展現了長紅14年的超高人氣與團體向心力。

人氣南韓男團冠軍 小卡機應援時段：2026/1/10 ~ 2026/1/16

人氣南韓女團冠軍 小卡機應援時段：2026/1/17 ~ 2026/1/23

人氣南韓男歌手冠軍 小卡機應援時段：2026/1/24 ~ 2026/1/30

人氣南韓女歌手冠軍 小卡機應援時段：2026/1/31 ~ 2026/2/6

▲DUKPLECE熱情贊助HEYPOCA小卡機廣告（紅框處），作為粉絲窩2025年度票選韓星類應援禮。（圖／記者劉宜庭攝）

▲粉絲窩開放粉絲投稿小卡機邊框設計圖哦！歡迎到粉絲窩信箱投稿～（圖／翻攝自HEYPOCA官網、DUKPLACE提供）

▲HEYPOCA小卡機應援廣告示意圖。（圖／DUKPLACE提供）



● 應援圖投稿辦法

為確保活動順利進行並尊重相關權益，請投稿者務必詳閱以下規範：

信件規範：來信請務必於標題或內文註明「投票分類」及「偶像名稱」（例如：南韓人氣偶像團體／ FTIsland），以利主辦單位辨識與整理。

1. 肖像權與著作權聲明：投稿者請務必確認圖片之肖像權與著作權合法性。我們將優先選用「已附上肖像權使用同意書」或「已向藝人經紀公司詢問肖像權之截圖證明」之投稿作品。

※免責聲明：若投稿作品涉及任何侵權行為，將直接取消活動資格，並由投稿者全權負責相關法律責任；FansWorld粉絲窩僅提供展示平台，不承擔任何法律連帶責任。

※注意事項：若投稿素材欲使用劇照或官方宣傳圖，請務必向該劇製作方或版權方取得授權同意證明。

2. 投稿方式：請將圖片檔案及報名資訊寄至官方信箱：fansworld@ettoday.net

3. 信件格式

信件主旨：【K區燈箱／小卡機廣告投稿】應援票選分類／偶像名字

信件內容：

投稿人姓名：

投稿人身份證字號：

投稿人聯絡電話：

應援票選分類／偶像名字：

肖像權／版權使用同意書：（請夾帶檔案）

投稿檔案：（請夾帶檔案）

※投稿檔案格式要求：請夾帶 PNG 或 AI 檔。

※投稿檔案尺寸說明：照片像素、比例不限，主辦單位將視實際燈箱尺寸進行專業排版與調整。

● 注意事項

※主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。