2025人氣台灣樂壇男、女歌手冠軍出爐！　告五人奪人氣台樂團冠軍

記者劉宜庭／綜合報導

「FansWorld 2025年度人氣系列票選」結果正式出爐，台灣樂壇展現出跨世代的強大生命力。本次票選除了樂團類別由新生代天團「告五人」強勢登頂外，男、女歌手冠軍也分別由邱宇辰、陳華奪下。

在男歌手競爭中，邱宇辰（Chris Chiu） 展現了驚人的粉絲動員力，最終以 1,003,520 票、高達 49.02% 的得票率橫掃榜單，成為本次票選唯一突破百萬票的個人歌手。緊追在後的是實力派創作才子 韋禮安，以 297,103 票（14.51%）奪得亞軍。第三名則是來自人氣團體 Ozone 的 周子翔，獲得 222,117 票（10.85%）。

男歌手前十名的完整名單依序為：第四名 MARZ23（林志融） 147,845 票、第五名 阿信（五月天） 91,333 票、第六名 吳昱廷（U:NUS成員） 61,216 票、第七名 盧廣仲 39,306 票、第八名 邱勝翊（王子） 37,330 票、第九名 賴晏駒 36,465 票，以及第十名的 黃偉晉 30,515 票。這份名單顯見新生代偶像與經典唱將在榜單上各據一方。

▲邱宇辰出道20年。（圖／百鴻揚娛樂提供）



本次以突破百萬票、近五成得票率驚艷全場的 邱宇辰，展現了出道多年來最巔峰的人氣能量。早年以團體「棒棒堂」、「JPM」成員身份廣為人知，邱宇辰近年在影視與歌壇雙棲發展，2024 年因主演熱門 BL 影集《關於未知的我們》演技大爆發，不僅在全亞洲圈粉無數，更成功帶動其音樂作品的關注度。他在 2025 年的各項演藝表現均展現強大號召力，其親民且寵粉的形象，讓他在這次票選中成功動員海內外歌迷，最終以 1,003,520 票 的驚人成績封王。這不僅是對他轉型實力的肯定，也標誌著他正式跨入「流量與實力兼具」的頂流男歌手行列。

女歌手榜單則呈現新銳勢力大放異彩的局面。陳華 憑藉高人氣作品，以 416,955 票、41.41% 的得票率奪下人氣冠軍。第二名則是實力唱將 Miusa 妙莎，以 366,817 票（36.43%）緊隨其後。第三名由新生代創作女聲 Sabrina 胡恂舞 以 70,000 票（6.95%）拿下。

女歌手前十名的其餘排名依序如下：第四名 9m88（32,930 票）、第五名 王心凌（30,052 票）、第六名 田馥甄（Hebe）（16,180 票）、第七名 魏嘉瑩（14,100 票）、第八名 張韶涵（9,003 票）、第九名 JUD 陳泳希（8,725 票），以及第十名的 A-Lin（8,700 票）。

▲陳華。（圖／資料照鮪魚肚影音提供）

陳華無疑是近年台灣樂壇最具代表性的新聲代之一。身為組合「我們OURS」成員，她於 2022 年單飛發行個人專輯後，憑藉一首紅透全台的〈想和你看五月的晚霞〉在串流平台達成破億播放的驚人成就，更成為各大校園演唱會與節慶活動的指定邀約對象，被封為「新一代情歌女神」，其獨特的空靈嗓音與細膩的創作才華，深受 Z 世代聽眾喜愛。2024 年底至 2025 年，她延續強勁勢頭，推出新專輯《在極度愛你的日子裡》再度橫掃各大數位音樂排行榜。在本次票選中，她以 416,955 票 脫穎而出，證明了她不僅擁有極高的作品傳唱度，更擁有極為穩固的歌迷支持基礎，成為引領樂壇的女力指標。

在樂團票選部分，告五人展現驚人氣勢，以 808,703 票、高達 41.65% 的得票率強勢登頂，成功打敗樂壇長青樹 五月天 奪得冠軍寶座。位居第二的五月天則獲得 564,625 票（得票率 29.08%），依然保有強大號召力；第三名則由近年憑藉影視主題曲爆紅的 麋先生 以 162,501 票（得票率 8.37%）拿下，前三強展現了當前台灣樂壇跨世代的音樂魅力。

本次人氣樂團票選的前十名榜單競爭激烈，風格各具特色，完整名單如下：第四名為 宇宙人（135,502 票）、第五名 理想混蛋（86,708 票）、第六名 icyball 冰球樂團（65,137 票）、第七名 動力火車（42,547 票）、第八名 八三夭（30,018 票）、第九名 Tizzy Bac（19,134 票），以及第十名的 蘇打綠（15,679 票）。這份名單反映出聽眾對於樂團的愛好呈現多元化趨勢，從復古流行、民謠到熱血搖滾皆有穩定的支持群眾。

▲告五人。（圖／資料照／相信音樂提供）



勇奪本次人氣樂團冠軍的 告五人（Accusefive），是由男主唱兼吉他手潘雲安、女主唱犬青及鼓手哲謙組成的三人樂團。這支來自宜蘭的樂團，憑藉著〈披星戴月的想你〉、〈愛人錯過〉等多首破億點擊神曲紅遍華語圈，更在 2024 年以〈又到天黑〉榮獲第 35 屆金曲獎「年度歌曲獎」。2025 年他們不僅在世界巡迴演唱會屢創秒殺紀錄，更首度叩關金馬獎入圍最佳原創電影歌曲。其獨特的「雲安式」創作風格與抓耳的男女雙主唱聲線，讓他們在 2025 年正式奠定了「新一代天團」的霸主地位。