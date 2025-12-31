ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」
2大外送平台「跨年交管期間」暫停服務
最暖年末禮物！玄彬、孫藝真捐2億
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

曹西平 狄鶯 蔡依林 唐綺陽 唐從聖 陳美鳳 IU 邊佑錫

會計師→賽馬場！他的人生「因為馬改變了」 《榮耀家族》全劇雷

文／潘慧中

「他在大型稅務公司一步步朝夢想前進，卻遭逢挫敗迷失方向。直到與賽馬馬主的相遇，讓他的人生才再次燃起希望。」  

▲▼榮耀家族。（圖／翻攝自Instagram／royalfamily_tbs）

▲《榮耀家族》已播畢，很多平台都看得到喔！（圖／翻攝自Instagram／royalfamily_tbs）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這是《榮耀家族》剛開始釋出的劇情簡介。還沒看之前，想說不可能只講賽馬吧，結果第一集的畫風果真帶有宅鬥味，沒想到接著看下去，編劇竟然很認真在講述賽馬圈，從飼主、訓練師、騎師、馬主到馬匹的退役生活，引人入勝的同時，不只反轉了原本以為會上演的宅鬥劇情，目黑蓮所飾演的角色也至關重要，讓整部劇真正想傳達的核心想法更為立體：繼承與自我價值的建立。  

▲▼榮耀家族。（圖／翻攝自Instagram／royalfamily_tbs）

▲這幾個人的演技好到我以為要演宅鬥劇（誤。（圖／翻攝自Instagram／royalfamily_tbs）

▲▼榮耀家族。（圖／翻攝自Instagram／royalfamily_tbs）

▲編劇很認真在講述賽馬圈，從飼主、訓練師、騎師講到馬主。（圖／翻攝自Instagram／royalfamily_tbs）

聽起來很嚴肅吧，但我認為這是現代人特別特別需要堅定擁有的意志。《榮耀家族》裡有不少馬的故事，有的繼承了純貴血統，有的繼承了擅於奔跑的基因，但訓練師發現，無論是繼承了什麼，牠們只是照著自己的意志和步調在奔跑；《榮耀家族》裡也有不少人的故事，有的繼承了父親的職業，有的繼承了馬匹，有的繼承了大家族的底氣，但共同點都是將矛頭指向上一代，質疑上一代的守舊作風。幸好，編劇非常溫柔地包容了這一點，並看見這些繼承者的潛在想法，其實都只是想獲得認可，希望自己能派上用場罷了。  

▲▼榮耀家族。（圖／翻攝自Instagram／royalfamily_tbs）

▲最後光是看FAMILY努力養傷繼續奔跑的樣子我就ಥ_ಥ。（圖／翻攝自Instagram／royalfamily_tbs）

然而，劇中也揭示出「傳承」的矛盾本質。站在繼承者的角度，初期的確會覺得這一切只是傳承者的自我滿足——上一輩嘴上大方說著「隨心所欲去做」，潛台詞卻往往限制在「只能在我能理解的範圍內去做」。面對這樣的落差，繼承者很容易感到委屈，覺得自己的想法總是不被重視，彷彿只能活在上一輩的期望裡。但隨著劇情推進，這種視角有了轉變。繼承者逐漸意識到，若只糾結於自己不被理解，就看不見每個人都有各自的難處。想要達成真正的目標，往往無法單打獨鬥；掙脫束縛的辦法也不是耍叛逆，而是明白所謂的「隨心所欲」，其實代表你已經準備好承擔自己選擇的所有後果。  

這些關於「期望與自我」之間的拉扯，從第一集便淺淺地釋放出來，直到第八集繼承者陸續登場，更將這些想法最大化地演繹出來，讓我幾度看到熱淚盈眶。原因是在現在的社群時代，大家很在乎別人怎麼看自己過的生活，卻常忘記關注自己是怎麼活的。事實上，自己的生活態度定義了自身的存在價值，而且不該被任何人以毫無道理的方式給抹去。這也意味著，對於人生的每一次選擇，我們在拒絕受到他人綑綁的同時，所有的後果也都必須由自己承擔。

▲▼榮耀家族。（圖／翻攝自Instagram／royalfamily_tbs）

▲▼沒想到編劇最後將格局拉到傳承與繼承。（圖／翻攝自Instagram／royalfamily_tbs）

▲▼榮耀家族。（圖／翻攝自Instagram／royalfamily_tbs）

如果覺得承擔好難怎麼辦？編劇是這麼說的：「從現在開始，很多人會試圖強迫你接受看似賽馬界規則的東西，但是，你不是那個世界的人，你只是一個愛馬的男人。所以，如果你開始感到迷惘，就把馬和自己的信念擺在第一位吧。」而這段話裡的「賽馬」，其實可以替換成我們每個人當下所身處的不同情境。

然而，要成為一個有信念的人同樣非常艱困。你必須加深對自己的了解、對生活的期望、對未來的選擇，無論是多麽微小的想法，都是在堆積你所能展露出來的存在價值。而當這些價值越凸顯，你的信念就會越強烈。最終你會明白，人生的重點從來不是繼承誰的榮耀，而是贏得你自己心中的驕傲。當你把目光從「應該成為什麼樣的人」，轉移到眼前那些讓你嘴角上揚、眼裡有光的人事物上，焦慮就會慢慢平息。你不需要在別人設定好的跑道上拼命證明自己，因為最棒的成就，不是滿足了誰的遺憾，而是你終於有勇氣，闢出一條順著自己心意的賽道，從容且快樂地跑完全程，並為此負責到底。

▲▼榮耀家族。（圖／翻攝自Instagram／royalfamily_tbs）

▲最後放一張整部劇我最喜歡的馬❤。（圖／翻攝自Instagram／royalfamily_tbs）

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

榮耀家族日劇妻夫木聰目黑蓮

推薦閱讀

樂天女孩「熱戀CEO男友」機場當街深吻全被拍！開雙B豪車一起回愛巢

樂天女孩「熱戀CEO男友」機場當街深吻全被拍！開雙B豪車一起回愛巢

7小時前

快訊／韓73歲國民影帝驚傳病危！吃飯噎到昏迷　CPR搶救住進加護病房

快訊／韓73歲國民影帝驚傳病危！吃飯噎到昏迷　CPR搶救住進加護病房

6小時前

李玉璽結婚內幕！親戚爆「媽媽強烈反對」許允樂凍卵掃除婚事障礙

李玉璽結婚內幕！親戚爆「媽媽強烈反對」許允樂凍卵掃除婚事障礙

8小時前

昔鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　急返台送最後一程

昔鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　急返台送最後一程

19小時前

曹西平未婚！狄鶯當眾問「你是GAY嗎」　他霸氣7字回擊…全場閉嘴

曹西平未婚！狄鶯當眾問「你是GAY嗎」　他霸氣7字回擊…全場閉嘴

18小時前

蔡依林唱一半「30公尺巨蟒」直衝觀眾席！震撼畫面曝...全場掉下巴

蔡依林唱一半「30公尺巨蟒」直衝觀眾席！震撼畫面曝...全場掉下巴

18小時前

蔡依林演唱會「踩巨蟒」傳大陸審批不會過！網急喊：拜託不要閹割

蔡依林演唱會「踩巨蟒」傳大陸審批不會過！網急喊：拜託不要閹割

4小時前

謝盈萱近看「蔡依林站蛇頭」從面前經過！　震驚：這不只是演唱會

謝盈萱近看「蔡依林站蛇頭」從面前經過！　震驚：這不只是演唱會

6小時前

沈玉琳「體內大量血癌細胞」親回化療進度！　尚未出院原因曝光

沈玉琳「體內大量血癌細胞」親回化療進度！　尚未出院原因曝光

7小時前

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」！生前無子…4兄弟全鬧翻

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」！生前無子…4兄弟全鬧翻

12/30 08:20

蔡依林「史詩級道具齊發」直接封神！　粉看傻：狂到像奧運開幕

蔡依林「史詩級道具齊發」直接封神！　粉看傻：狂到像奧運開幕

14小時前

夏和熙當眾宣佈脫單「高帥另一半」曝光！羞曝排戲第一天就到Motel

夏和熙當眾宣佈脫單「高帥另一半」曝光！羞曝排戲第一天就到Motel

21小時前

熱門影音

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!
蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」

蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」
60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我
【享壽66歲】曹西平深夜驚傳家中離世！　前天才發文感嘆地震

【享壽66歲】曹西平深夜驚傳家中離世！　前天才發文感嘆地震
孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多
戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子
酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？
演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈

演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈
蔡依林也跟上撒嬌挑戰　愛犬在旁邊應援：汪！

蔡依林也跟上撒嬌挑戰　愛犬在旁邊應援：汪！
炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！

炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！
鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉
曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

RAIN打招呼

RAIN打招呼

戴佩妮隔9年唱回小巨蛋　認身體出狀況：不能亂動

戴佩妮隔9年唱回小巨蛋　認身體出狀況：不能亂動

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

張棟樑、信淋雨帥跳周董《飄移》！　王耀慶「腳打石膏」照上台：沒資格生病

張棟樑、信淋雨帥跳周董《飄移》！　王耀慶「腳打石膏」照上台：沒資格生病

蔡依林〈Pleasure〉新歌首秀超辣！　漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」

蔡依林〈Pleasure〉新歌首秀超辣！　漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

看更多

吳宗憲曾因金鐘獎鬧翻曹西平　包下演唱會剩票：沒有不挺你

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

台劇男星是蔡依林演唱會工作人員　「凌晨1點還在大巨蛋」曝幕後

26分鐘前0

沒買到票有福了！大巨蛋金唱片這裡可以看　兩平台同步直播

31分鐘前0

Lulu認了「有時候會忙到哭」！上台前還在確認婚禮 年末吐心聲

34分鐘前0

準備好衛生紙！《怪奇物語》大結局預告　哈普一句「最後一次」惹哭全網

45分鐘前0

洪都拉斯一狀態嚇壞詹姆士　國民料理怎麼學都學不會

48分鐘前0

他是簡廷芮夫妻媒人！連晨翔買奶粉遇「好友一家四口」曝私下現況

52分鐘前70

張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」！　告白：親愛的…粉絲嗨到暴動

1小時前0

比《紅白》精彩！跨年清單+1　《孤獨美食家新春篇》這裏看得到

1小時前31

一輩子不原諒！曹西平生前鬧翻4兄弟「對簿公堂」內幕曝　昔淚訴真心換絕情

1小時前0

《21世紀大君夫人》播出時間曝！IU倒追邊佑錫：和我結婚　網暴動

讀者迴響

熱門新聞

  1. 樂天女孩「熱戀CEO男友」機場當街深吻全被拍
    7小時前1621
  2. 快訊／韓73歲國民影帝驚傳病危！吃飯噎到昏迷
    6小時前84
  3. 李玉璽媽媽急抱孫　許允樂凍卵掃除婚事障礙
    8小時前1415
  4. 昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　
    19小時前2412
  5. 曹西平未婚！狄鶯當眾問「你是GAY嗎」　他霸氣7字回擊…全場閉嘴
    18小時前3410
  6. 蔡依林唱一半「30公尺巨蟒」直衝觀眾席
    18小時前507
  7. 蔡依林演唱會「踩巨蟒」太強　陸網憂心審批不會過
    4小時前164
  8. 謝盈萱近看「蔡依林站蛇頭」從面前經過！
    6小時前287
  9. 沈玉琳親回應化療進度　尚未出院原因曝光
    7小時前87
  10. 曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」
    12/30 08:205827
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合