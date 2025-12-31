會計師→賽馬場！他的人生「因為馬改變了」 《榮耀家族》全劇雷

文／潘慧中

「他在大型稅務公司一步步朝夢想前進，卻遭逢挫敗迷失方向。直到與賽馬馬主的相遇，讓他的人生才再次燃起希望。」

▲《榮耀家族》已播畢，很多平台都看得到喔！



這是《榮耀家族》剛開始釋出的劇情簡介。還沒看之前，想說不可能只講賽馬吧，結果第一集的畫風果真帶有宅鬥味，沒想到接著看下去，編劇竟然很認真在講述賽馬圈，從飼主、訓練師、騎師、馬主到馬匹的退役生活，引人入勝的同時，不只反轉了原本以為會上演的宅鬥劇情，目黑蓮所飾演的角色也至關重要，讓整部劇真正想傳達的核心想法更為立體：繼承與自我價值的建立。

▲這幾個人的演技好到我以為要演宅鬥劇（誤。



▲編劇很認真在講述賽馬圈，從飼主、訓練師、騎師講到馬主。



聽起來很嚴肅吧，但我認為這是現代人特別特別需要堅定擁有的意志。《榮耀家族》裡有不少馬的故事，有的繼承了純貴血統，有的繼承了擅於奔跑的基因，但訓練師發現，無論是繼承了什麼，牠們只是照著自己的意志和步調在奔跑；《榮耀家族》裡也有不少人的故事，有的繼承了父親的職業，有的繼承了馬匹，有的繼承了大家族的底氣，但共同點都是將矛頭指向上一代，質疑上一代的守舊作風。幸好，編劇非常溫柔地包容了這一點，並看見這些繼承者的潛在想法，其實都只是想獲得認可，希望自己能派上用場罷了。

▲最後光是看FAMILY努力養傷繼續奔跑的樣子我就ಥ_ಥ。



然而，劇中也揭示出「傳承」的矛盾本質。站在繼承者的角度，初期的確會覺得這一切只是傳承者的自我滿足——上一輩嘴上大方說著「隨心所欲去做」，潛台詞卻往往限制在「只能在我能理解的範圍內去做」。面對這樣的落差，繼承者很容易感到委屈，覺得自己的想法總是不被重視，彷彿只能活在上一輩的期望裡。但隨著劇情推進，這種視角有了轉變。繼承者逐漸意識到，若只糾結於自己不被理解，就看不見每個人都有各自的難處。想要達成真正的目標，往往無法單打獨鬥；掙脫束縛的辦法也不是耍叛逆，而是明白所謂的「隨心所欲」，其實代表你已經準備好承擔自己選擇的所有後果。

這些關於「期望與自我」之間的拉扯，從第一集便淺淺地釋放出來，直到第八集繼承者陸續登場，更將這些想法最大化地演繹出來，讓我幾度看到熱淚盈眶。原因是在現在的社群時代，大家很在乎別人怎麼看自己過的生活，卻常忘記關注自己是怎麼活的。事實上，自己的生活態度定義了自身的存在價值，而且不該被任何人以毫無道理的方式給抹去。這也意味著，對於人生的每一次選擇，我們在拒絕受到他人綑綁的同時，所有的後果也都必須由自己承擔。

▲▼沒想到編劇最後將格局拉到傳承與繼承。



如果覺得承擔好難怎麼辦？編劇是這麼說的：「從現在開始，很多人會試圖強迫你接受看似賽馬界規則的東西，但是，你不是那個世界的人，你只是一個愛馬的男人。所以，如果你開始感到迷惘，就把馬和自己的信念擺在第一位吧。」而這段話裡的「賽馬」，其實可以替換成我們每個人當下所身處的不同情境。

然而，要成為一個有信念的人同樣非常艱困。你必須加深對自己的了解、對生活的期望、對未來的選擇，無論是多麽微小的想法，都是在堆積你所能展露出來的存在價值。而當這些價值越凸顯，你的信念就會越強烈。最終你會明白，人生的重點從來不是繼承誰的榮耀，而是贏得你自己心中的驕傲。當你把目光從「應該成為什麼樣的人」，轉移到眼前那些讓你嘴角上揚、眼裡有光的人事物上，焦慮就會慢慢平息。你不需要在別人設定好的跑道上拼命證明自己，因為最棒的成就，不是滿足了誰的遺憾，而是你終於有勇氣，闢出一條順著自己心意的賽道，從容且快樂地跑完全程，並為此負責到底。

▲最後放一張整部劇我最喜歡的馬❤。



