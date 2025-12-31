ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
孔明驚爆「突發性失聰」緊急住院
失控易走極端的三大星座！
蔡依林大巨蛋開「萬獸派對」太狂
蔡依林演唱會可以站起來跳嗎？小禎揭「現場吵架實況」：真的兩難

記者潘慧中／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE」世界巡迴演唱會30日於台北大巨蛋正式登場，無數的經典歌曲、加上斥資9億元打造的舞台設計，呈現出聽覺與視覺的雙重震撼，歌迷都不禁舞動身軀。然而，也有粉絲好奇發文想確定「所以蔡依林演唱會可以站起來跳嗎」，結果意外釣出小禎回應了。

▲▼小禎。（圖／翻攝自Threads／karenhu1984）

▲網友貼文釣出小禎回應。（圖／翻攝自Threads／karenhu1984）

小禎在Threads透露，30日和一群朋友觀賞蔡依林的演唱會時，剛好遇到鄰座觀眾發生爭吵，起因是前排粉絲興奮起身隨音樂起舞，卻導致後排歌迷因視線完全被遮擋而感到極度不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小禎。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）▲▼小禎。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

▲小禎30日和朋友們一起看蔡依林演唱會。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

令人無奈的是，當後排粉絲提出抗議時，前排歌迷也直言：「蔡依林說我可以站起來跳！」雙方因理解落差，讓原本歡樂的演唱會氣氛一度變得僵持不下。

▲▼小禎。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

▲小禎目睹衝突現場。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

類似的衝突，反映了大型演場會長久以來的爭議點。一方面，歌手在台上為了炒熱氣氛，往往會號召全場觀眾起身同樂；然而，對於部分歌迷來說，前排站立卻成了觀賞障礙，讓小禎也無奈地說：「真的好兩難呀…各位怎麼說呢？」

