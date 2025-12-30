蔡依林開唱「巨型公牛」狂衝繞場！　史上最猛開場4萬人全看呆

▲蔡依林演唱會開場「慶典公牛」盛大出巡。（圖／讀者提供）



記者翁子涵／台北報導

天后蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會，今晚（30日）首場在台北大巨蛋登場，整體總共耗資9億台幣打造JOLIN大巨蛋「愉悅宇宙」，開場巨達3層樓高的「慶典公牛」率先盛大出巡，主舞台上大批慶典使者相繼吹起號角迎接巨型「慶典公牛」繞場，掀起首波高潮。

▲▼ 「慶典公牛」繞場為演出點燃氣氛。（圖／讀者提供）



JOLIN把親自打造的終極版「人間樂園」設定成探索人性慾望與自我覺醒的魔幻旅程，在開場映入眼簾的是第一篇章引言影片，故事開端由JOLIN飾演「天空花園裡的女孩」站在天平兩端與祭司對望，內心對於完美樂園充滿疑惑的她隨後奮不顧身往下跳墜入充滿未知誘惑的世界。

緊接著帶著神秘感的音樂響起，主舞台上大批慶典使者相繼吹起號角迎接巨型「慶典公牛」繞場，現場熱鬧不已，為演出率先點燃氣氛，也引爆歌迷期待。

當觀眾都以為JOLIN會出現在公牛牽引的戰車上時，不按牌理出牌的她，打破過往歌手在演唱會上的出場模式，她頭戴「愉悅與苦痛」雙面頭盔、化身為「慾望守護者」，無預警出「覺醒之巔」舞台，隨後音樂一停，JOLIN脫下華麗外袍化身為「大地精靈」，搭配〈SEVEN〉前奏一下，象徵 「愉悅宇宙」正式啟動。