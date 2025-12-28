ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
出道10年迎重要里程碑！　吳申梅與香港總裁老公甜蜜放閃慶祝

記者蔡琛儀／台北報導

甜美女歌手吳申梅日前推出全新單曲〈外家〉，上線短短兩週成績亮眼，YouTube點閱數正式突破百萬大關，讓她又驚又喜，直呼是出道十年來的重要里程碑，她也特別感謝參與MV演出的亮哲與呂俍慧，三人攜手締造這項亮眼佳績。

▲▼吳申梅〈外家〉MV上線兩週破百萬點閱。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

▲▼吳申梅〈外家〉MV上線兩週破百萬點閱。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

▲▼吳申梅〈外家〉MV上線兩週破百萬點閱。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

為了歡慶MV破百萬，吳申梅昨（27日）也開直播感謝粉絲一路以來的支持，她先前曾在社群敲碗表示，只要MV破百萬就要舉辦抽獎活動，如今也在直播中兌現承諾。她表示留言參與相當踴躍，因此決定將報名、留言時間延長至1月1日0時，只要在留言區寫下「我愛外家」，並分享〈外家〉MV連結，就符合抽獎資格，預計將於1月6日抽出12位幸運粉絲送神秘小禮，回饋一路力挺的粉絲。

吳申梅坦言，萬萬沒想到〈外家〉這首歌會引起如此大的共鳴，也因此特別有感，「這首歌對我來說，是出道十年來的一個代表作。」她將作品視為自己遠嫁香港、為人妻三年來的心情總結，更參與了詞、曲創作，找來許多重量級音樂人聯手打造，把婚後生活與情感全數寫進〈外家〉之中。

▲▼吳申梅日前和老公去曼谷過耶誕節。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

▲▼吳申梅日前和老公去曼谷過耶誕節。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

▲▼吳申梅〈外家〉MV上線兩週破百萬點閱。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

她近期蠟燭多頭燒，在平安夜仍投入錄製中視《綜藝一級棒》，還跨夜錄到耶誕節當天，但一點也不喊苦，隔天又迅速飛泰國、與香港總裁老公Eric在曼谷補過耶誕節，一起享用耶誕大餐放鬆一下；Eric前幾天也特地飛回台灣，夫妻倆一同前往台北小巨蛋欣賞李聖傑演唱會，被不少粉絲認出。緊接著她將出現在雲林西螺的跨年晚會「2026花生蛇馬速 金馬來跳舞」，與「台灣濱崎步」王彩樺一同與粉絲們跨年。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！

讀者迴響

熱門新聞

ETtoday星光雲

