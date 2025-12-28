ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
忍3年不吃澱粉！48公斤Nana破戒「嗑一串年糕」工作人員驚呼：暴食

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「九頭身美女」Nana經有精緻五官、修長身材，她出道以來維持著名模般的比例，其實私下做出許多努力，7月時曾在YouTube頻道透露已經戒澱粉3年，沒想到，毅力超級堅強的她也有破戒一天，近日在頻道上吃著年糕與熱狗的美味組合，令粉絲驚呼「好意外」、「看到Nana吃澱粉突然覺得自己跟她的距離更近了」。

▲▼忍3年不吃澱粉！48公斤Nana破戒「嗑一串年糕」工作人員驚呼：暴食。（圖／翻攝自Nana YouTube） 

▲Nana已經忍了3年不吃澱粉。（圖／翻攝自Nana YouTube）

Nana曾被選為「世界第一美」，擁有171公分高挑身高，體重多年維持在48、49公斤。她對於外貌管理嚴格，飲食更是有講究，7月曾在YouTube頻道透露已經戒澱粉3年。沒想到，最新一集更新，她本來不打算吃熱狗年糕串，但最終沒忍住誘惑，一口接著一口吃。

▲▼▲▼忍3年不吃澱粉！48公斤Nana破戒「嗑一串年糕」工作人員驚呼：暴食。（圖／翻攝自Nana YouTube）

▼▲Nana拿起年糕狂嗑，工作人員都驚呼以「暴食」形容。（圖／翻攝自Nana YouTube）

▲▼忍3年不吃澱粉！48公斤Nana破戒「嗑一串年糕」工作人員驚呼：暴食。（圖／翻攝自Nana YouTube）

難得破戒，工作人員驚呼「妳不是說不吃嗎？」Nana則開心回應：「我要用這個食物讓腦袋冷靜一下！」她大口吃著美食，露出滿足表情，還熱情邀約「很好吃欸，你們為何不吃？」迅速吃完一串，但同時她遺憾地說：「還熱熱的時候該有多好吃，早知道剛剛就先吃了。」而她難得吃澱粉，工作人員也以「暴食」形容，罕見看到她食慾大開。

▲▼忍3年不吃澱粉！48公斤Nana破戒「嗑一串年糕」工作人員驚呼：暴食。（圖／翻攝自Nana YouTube）

▲Nana對於身材、飲食管理很講究。（圖／翻攝自Nana YouTube）

事實上，Nana過去曾經體重突破5字頭，當時頂多才52公斤，她卻表示「胖了」，令粉絲感嘆明星的不容易。而她曾分享瘦身秘訣，靠的是多運動，「可以的話盡量天天運動，如果覺得自己臉有點水腫就有氧運動，一週大概1、2次約20分鐘。」食物方面以蛋白質肉類為主。

