明知不會中還買！「榮耀家族馬券」有馬紀念賣爆…網：大家頭殼壞了

記者陳芊秀／綜合報導

日本年末最大賽馬盛事「第70屆有馬紀念（日語：有馬記念）將於今日（28）日本時間下午3點40分在中山競馬場舉行。而開賽前夕眾多民眾投注，一組原本冷門的「三連單」投注組合，受到妻夫木聰日劇《榮耀家族》的影響意外大賣，引發網友熱烈討論。

▲妻夫木聰《榮耀家族》迴響熱烈，28日登場的有馬紀念冷門組合大賣。（圖／翻攝自X）

***本文有劇情雷請斟酌閱讀***

「三連單」是一種賽馬投注，指定3頭馬進入第一名至第三名。根據日本中央競馬會（JRA）於昨日（27）發表的前一日最終賠率顯示，三連單「1-14-2」的賠率為1075倍，儘管屬於冷門的高賠率，意即比較不可能發生，但相較於其他熱門馬匹組合，這筆投注的熱門程度遠遠超出預期，而且並非單純的偶然。

▲有馬紀念2025的冷門組合「1-14-2」高賠率1076卻大賣。（圖／翻攝自X）

其實「1-14-2」這個組合，正好對應日劇《榮耀家族》完結篇，劇中「2025有馬紀念」的賽馬結果是「1著1號、2著14號、3著2號」。大批劇迷特地來買這個組合，無疑是要「戲劇對應現實」，更稱之為「榮耀家族馬券」。而實際上今天要比賽的賽馬，1號是振奮寶（Excite Bio）、14號是Arata、2號是真命新帝（Shin Emperor）。

▲由於「1-14-2」呼應日劇《榮耀家族》劇情，吸引大批民眾投注。（圖／翻攝自X）

明明知道這組冷，賽馬迷卻看到前所未有的買氣，紛紛截圖驚呼「大家都在買這一組」、「結果大家都跟我想的是一樣的」、「第一次看到戲劇影響投注到這種程度」、「我也來湊熱鬧買張榮耀家族馬券吧」、「難道大家的頭殼都壞掉了？」。而《榮耀家族》電視劇官方X也特地在今天上傳3分38秒的主題曲版影片，剪輯劇中精采片段，再度吸引大批網友朝聖。